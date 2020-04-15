10 livros para viajar pelo mundo sem sair de casa

Livros para viajar sem sair de casa Crédito: Montagem/ Sarah Bichara

Em tempos de isolamento social, ir para outras cidades não é uma opção prudente, mas viagens ainda são possíveis se usarmos as palavras. Durante a quarentena, os livros podem ser o nosso veículo para conhecermos diferentes culturas, explorando costumes, culinária, folclore, arquitetura e muito mais.

A autora Rita Uliana, é uma das escritoras que nos levam para passear com as páginas dos livros. Em "Trechos de Trilhas", publicado pela editora Cousa, em 2019, ela divide com os leitores suas experiências de viajante assídua. Entre os destinos da obra estão a Argentina, Nova Iorque, Muqui e Recife.

A capixaba defende que os livros são uma forma de visitarmos e revisitarmos lugares. "As pessoas estão pegando o livro para ler nesse momento em que estão confinadas e com tempo livre", reflete a professora de inglês.

Listamos alguns outros livros que percorrem diferentes locais do mapa-múndi. Contando com obras que se passam na atualidade e em outras épocas, as viagens proporcionadas por essas narrativas são ficções ambientadas em locais reais, livros de memórias e um deles fotográfico. Dentre os autores estão grandes nomes como Jorge Amado, Ernest Hemingay e José Saramago. Você escolhe o seu gênero favorito, põe na mala o marcador e embarca na viagem escolhida. Fique por dentro das indicações:

A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS

Capa livro A Alma Encantadora das ruas Crédito: Reprodução/ Capa A Alma Encantadora das ruas

Autor: João do Rio

João do Rio Ano: 1908

1908 Onde se passa: Rio de Janeiro



Rio de Janeiro O autor João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto) reuniu nessa obra crônicas publicadas entre 1904 e 1907. Nos textos explora as ruas do Rio de Janeiro da época, que passava de uma cidade monárquica, para realmente se estabelecer como capital da República. Por lá, o autor perambulava e exprimia no papel as marcas do Brasil, com suas belezas e tristezas. A obra é de domínio público e está disponível para acesso digitalmente, portanto, é só abrir o PDF e desfrutar desta viagem à cidade maravilhosa do passado. Que segredos ela ainda guarda em comum com aquele tempo?

PARIS É UMA FESTA

Capa livro Paris é uma festa Crédito: Reprodução/ Capa Paris é uma festa

Autor: Ernest Hemingway

Ernest Hemingway Ano: 1964

1964 Onde se passa: Paris



Paris A obra do autor, marcado por ter escrito o clássico O Velho e o mar, traz suas memórias da Paris do século 20, local de aprendizado literário para Hemingway. No livro, publicado postumamente em 1964, também são revelados pormenores sobre a relação do romancista Scott Fitzgerald e sua esposa Zelda, poetisa e pintora. Vale lembrar que o longa-metragem Meia Noite em Paris, dirigido por Woody Allen, bebe na história de Paris É uma Festa e dá vida à estas personalidades fortes da literatura, mesclando a realidade moderna de um escritor americano com os encantamentos da cidade luz da década de 20. Ambos, livro e filme, são opções de viagem às vielas da capital do romance.

BUDAPESTE

Capa do livro "Budapeste" Crédito: Reprodução/ Capa "Budapeste"

Autor: Chico Buarque

Chico Buarque Ano: 2003

2003 Onde se passa: Rio de Janeiro e Budapeste



Rio de Janeiro e Budapeste O livro do ícone da música popular brasileira conta em primeira pessoa a história de um escritor fantasma de um talento fora do comum, José Costa. Ao concluir a autobiografia romanceada "O ginógrafo" (aquele que escreve sobre a feminilidade sexual da mulher), a pedido de um bizarro executivo alemão que fez carreira no Rio de Janeiro, o protagonista se vê diante de um impasse criativo e existencial. Escriba exímio, "gênio", nas palavras do sócio, que o explora na "agência cultural" que dividem em Copacabana, Costa, meio sem querer, de mera escrita sob encomenda passa a praticar "alta literatura". A capital da Hungria surge na vida do personagem também despropositadamente, lá busca a redenção no idioma húngaro, "segundo as más línguas, a única língua que o diabo respeita". Budapeste também pode ser uma surpresa para o leitor, como foi para José Costa. Dividida pelo Rio Danúbio, esconde pontos turísticos grandiosos e de uma arquitetura rica em detalhes.

EXPEDIÇÃO CAPIXABA

Indicado por Saulo Ribeiro o livro propõe uma viagem pelo Espírito Santo. Crédito: Divulgação livro "Expedição Capixaba"

Autores: Gabriel Lordêllo, Tadeu Bianconi e Tarcísio Bahia de Andrade

Gabriel Lordêllo, Tadeu Bianconi e Tarcísio Bahia de Andrade Ano: 2019

2019 Onde se passa: Espírito Santo

Espírito Santo O livro permite uma bela viagem em imagens pelo Estado, a partir do trabalho conjunto dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, contando com textos de Tarcísio Bahia, em português e inglês. São 264 páginas e 10 capítulos dividindo a obra por temas: Povos; Vilas e Cidades; Arquitetura; Mar, Rios, Baías, Cachoeiras e Lagoas; Matas e Montanhas; Gastronomia; Trabalho; Arte & Cultura; Fé; e Esporte.

LIVRE

Capa do livro "Livre" Crédito: Reprodução/ Capa "Livre"

Autora: Cheryl Strayed

Cheryl Strayed Ano: 2013

2013 Onde se passa: Estados Unidos



Estados Unidos Cheryl Strayed acreditou que tivesse perdido tudo após o falecimento de sua mãe e de ver seu casamento desmoronar. Quatro anos depois, aos 26 anos, decidiu caminhar 1.770 quilômetros da Pacific Crest Trail (PCT) sozinha. A trilha atravessa a costa oeste dos Estados Unidos, do deserto de Mojave, através da Califórnia e do Oregon, em direção ao estado de Washington. Sem qualquer experiência na atividade, Cheryl caminhou solitária, se deparou com ursos, cascavéis e pumas ferozes, encarando todo tipo de privação. Em "Livre", a autora conta como enfrentou, além da exaustão, do frio, do calor, da monotonia, da dor, da sede e da fome, outros fantasmas que a assombravam. Seu relato captura a agonia, tanto física quanto mental, de sua incrível jornada; como a enlouqueceu e a assustou e como, principalmente, a fortaleceu. A viagem quase sabática pela Califórnia pode mexer também com os seus dilemas, além de te levar pela mão para fora de casa.

66 HISTÓRIAS DE UMA VOLTA AO MUNDO

Capa livro 66 histórias de uma volta ao mundo Crédito: Reprodução/ Capa 66 histórias de uma volta ao mundo

Autora: Nara Alves

Nara Alves Ano: 2016

2016 Onde se passa: Pelo globo



Pelo globo A jornalista Nara Alves largou seu emprego na TV para sair pelo mundo experimentando as mais diversas culturas. Entre 2014 e 2015 a moça se aventurou por 22 países da América do Norte, da Ásia, da Oceania, do Oriente Médio e da Europa. Ao seu lado estava o namorado Bernardo. Alves registrou suas impressões de viagem em um blog, que deu origem a este livro. Em sua jornada, a viajante atravessou os Estados Unidos de trem, resgatou suas raízes no Japão, subiu e desceu montanhas na Nova Zelândia e no Nepal, compreendeu o sistema de castas na Índia, refletiu sobre o papel da mulher no Irã, reencontrou uma amiga agora convertida ao judaísmo ortodoxo em Israel, entre tantas outras histórias instigantes. Nós, viajantes de poltrona, podemos passar por tudo isso apenas virando as páginas.

VIAGEM A PORTUGAL

Capa livro Viagem a Portugal Crédito: Reprodução/ Capa Viagem a Portugal

Autor: José Saramago

José Saramago Ano: 1990

1990 Onde se passa: Portugal

Portugal O autor português de "Ensaio Sobre a Cegueira", traduziu nesta obra as experimentações afetivas da terra em que nasceu. Em uma viagem amorosa, Saramago se permitiu ter seus itinerários traçados pelo querer e pelo acaso, errando e acertando entradas. A obra foi publicada originalmente contendo fotografias, em 1990. Foi em 95 que acabou lançada em Portugal somente com texto. A terra dos colonizadores tem seus quatro cantos esmiuçados. Visitar através das palavras o país, talvez possa ser uma forma refletir sobre a nossa história e costumes.

O MULATO

Capa livro Viagem a Portugal Crédito: Reprodução/ Capa O Mulato

Autor: Aluísio Azevedo

Aluísio Azevedo Ano: 1881

1881 Onde se passa: São Luis (Maranhão)



São Luis (Maranhão) Embarcando para o nordeste do país, ao lado do autor Aluísio Azevedo, pousamos na capital do Maranhão, São Luís, nesta obra de 1881. Ambientado nos fins do século XIX, o livro retrata o amor proibido entre Ana Rosa, uma jovem branca, e Raimundo, seu primo filho de um comerciante português com Domingas, sua escrava. No entanto, o preconceito de uma sociedade hipócrita, recai sobre eles, numa situação onde não se conhece limites para proteger as restrições estabelecidas. O clássico da literatura naturalista brasileira ambienta o leitor em uma região raramente explorada nas páginas dos sucessos de venda, fugindo um pouco do sudeste e abrindo oportunidade para uma cultura ímpar ser vista.

TENDA DOS MILAGRES

Capa do livro "Tenda dos Milagres" Crédito: Reprodução/ Capa "Tenda dos Milagres"

Autor: Jorge Amado

Jorge Amado Ano: 1969

1969 Onde se passa: Bahia





Bahia Jorge Amado com o seu poder de mostrar um Brasil verdadeiro e repleto de uma cultura pulsante, leva os seus leitores à Bahia nesta obra de 1969. A história é de Pedro Arcanjo, um mestiço de vários amores, alguns reprimidos para não findar amizades, que documentou a cultura popular e provou a ascendência negra da aristocracia baiana do início do século XX. Livro sobre um herói pobre, boêmio e erudito, que assumiu o preço de colocar o dedo na ferida dos inimigos da mestiçagem. A miscigenação e o sincretismo marcam os retratos literários de Jorge Amado, criador de Gabriela, cravo e canela e do igualmente famoso Capitães da Areia. Embora narrada em outra época, o preconceito relatado permanece causando feridas na atualidade, tornando a temática atemporal.

TRECHOS DE TRILHAS

Capa do livro "Trechos de Trilhas" Crédito: Reprodução/ Capa "Trechos de Trilhas"