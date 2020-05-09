Soldados na guerra contra o coronavírus sofrem discriminação no ES

Serra - ES - Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini

Há um sentimento que acompanha a maioria dos profissionais de saúde que atuam em hospitais, unidades de bairro, clínicas e consultórios: o medo. A preocupação com a contaminação pessoal pelo novo coronavírus só é suplantada pelo temor de transmitir a doença para outra pessoa.

É muito triste você saber que um familiar ou um amigo está com Covid-19 e que foi você quem transmitiu. Isso já aconteceu com uma colega, que contaminou a mãe e ela foi parar na UTI. É difícil até falar no assunto, relata, emocionada, uma técnica de enfermagem que preferiu não ser identificada.

O problema é acentuado pelo fato de não se saber como cada organismo reage ao vírus. Há pessoas que ficam assintomáticas, outras em estado desesperador, debilitados, acabam morrendo, diz. Há sete anos na profissão e atuando em um setor que cuida de pacientes com o novo coronavírus, ela viu a rotina mudar por completo. Passamos dez horas paramentadas em cada plantão. Temos que usar o uniforme, um jaleco de mangas compridas, um capote descartável por cima, além de máscara, toca, viseira e luva. Às vezes, a sensação é de sufocamento, de fadiga.

E são nesses momentos que é preciso ter equilíbrio. Às vezes você quer respirar um pouco, mas o maior risco que corremos é na hora de tirar a roupa, porque está contaminada. E é nessa hora, quando o cansaço bate, que um pequeno vacilo pode acontecer e você se contaminar. É preciso ter muita calma e equilíbrio, explica a profissional.

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

Mas ela não pensa em pedir afastamento. É a minha área. A pessoa está ali, precisando de cuidados, não posso virar as costas. Se eu não for, não terá outro. Muitos funcionários estão se afastando por terem sido contaminados e quem pode, precisa ficar, pondera.

Como o órgão mais afetado nos pacientes de Covid-19 é o pulmão, eles dependem de muita ajuda quando estão internados. Alguns conseguem andar, até tomar banho. Outros se cansam rápido, precisam de ajuda até para tomar água. Temos que dar banho na cama, alimentar, conversar, animá-los. Não é fácil, desabafa.

Outro drama vivido pelos profissionais é o preconceito ao andarem na rua com o uniforme e, especialmente, quando entram nos ônibus na volta para casa. Ninguém senta do seu lado. É muito difícil enfrentar isso quando deixamos os plantões, conta outra técnica de enfermagem. Há ainda casos de profissionais que foram impedidos de usar o elevador social.

DEPOIMENTOS DE ALGUNS PROFISSIONAIS

A pedidos dos profissionais, seus nomes serão preservados. São enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na Grande Vitória.

"JÁ OUVI MUITAS PALAVRAS AGRESSIVAS"

"Tenho muito medo de transmitir o vírus para a minha família ou conhecidos. Moro sozinho e tenho evitado o contato com as pessoas. Saio dos plantões e procuro ficar o tempo inteiro em casa. Mas isso não me livra do preconceito das pessoas. Já ouvi muitas palavras agressivas: Não quero ver você. Você é um risco. Vai nos contaminar. Só não é pior porque vou trabalhar de carro e, para evitar conflitos, evito sair na rua com minha roupa branca. Mas tenho adotado todos os cuidados. Quando termina o plantão, tomo banho, coloco a roupa que usei dentro de um saco plástico amarrado, que vai para o porta-malas. Na porta de casa, tiro o calçado e tudo vai para o tanque ser lavado."

"NÃO POSSO ME AFASTAR, MAS TEMO PELA MINHA FAMÍLIA

"Sou casada e meu marido é diabético. Não tenho como sair de casa (morar fora temporariamente), ir para outro local, porque preciso cuidar dos meus filhos. A preocupação é constante. Tenho uma amiga que contaminou a mãe idosa, que ficou muito mal. Gostaria de me afastar, mas não tenho escolha. Tenho vários colegas que já foram contaminados. O caminho é manter a fé e tomar todos os cuidados. O difícil é enfrentar o preconceito ao final de um plantão. As pessoas ficam distantes, não querem sentar ao seu lado. Tenho uma colega que mora em um prédio e chegaram a pedir para ela se mudar. Outra estava em um ônibus lotado e ninguém sentou ao lado dela. Tem sido muito difícil."

"O MAIS DIFÍCIL É VIVER SEM A MINHA FAMÍLIA"

"Trabalho em um local onde o nível de contaminação é elevado. Por maior que seja o cuidado que adoto, a possibilidade de contaminação é grande. O mais difícil é ficar sem ver a minha família, principalmente a minha mãe. Às vezes passo pela rua da casa dela, fico do outro lado, dentro do carro, e peço para ela ir até o portão, só para nos vermos. Tento manter o equilíbrio. Tenho colegas que se desesperam quando chegam ao plantão e sabem que vão enfrentar 12 horas de trabalho. É visível nos olhos o medo. Não tem sido fácil."

"MUITOS COLEGAS NÃO AGUENTAM E PEDEM DEMISSÃO"