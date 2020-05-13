Sedu libera R$ 8 milhões para escolas doarem cestas básicas a alunos

Cesta Básica Crédito: Arquivo A gazeta

Sem previsão de retorno às aulas, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) decidiu fazer um repasse de mais de R$ 8,6 milhões para as escolas estaduais. Esse dinheiro será usado para a compra de cestas básicas que serão doadas no mês de maio para mais de 102 mil alunos de famílias que integram o CadÚnico , que é o cadastro do governo federal para programas sociais.

No início de abril, a Sedu decidiu fazer uma transferência de recursos com o mesmo objetivo, mas no valor de R$ 4,3 milhões, que era para entregar alimentos de primeira necessidade às famílias no mês passado.

Your browser does not support the audio element. Sedu libera 8 milhões de reais para escolas doarem cestas básicas a alunos

Como a suspensão das aulas presenciais foi prorrogada até o fim de maio , por causa da pandemia de coronavírus, e ainda há muitas incertezas sobre quando de fato os alunos retornarão às salas de aula, o benefício também foi estendido para este mês, mas englobando um número maior de estudantes que podem ser beneficiados. Em abril, eram 54,2 mil beneficiados e, em maio, são 102, 8 mil. No arquivo abaixo, consta a quantidade de estudantes por escola que serão beneficiados com a cesta básica.

Arquivos & Anexos Número de alunos que serão beneficiados Tamanho do arquivo: 341kb Baixar

O repasse é classificado como extraordinário e é feito aos conselhos de escola, através da conta do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar. O recurso engloba um valor diário de R$ 4,22 para cada aluno (dia útil) e deverá ser usado, segundo portaria assinada pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, para cobrir despesas de custeio de "aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, que compõem a cesta básica, e fornecimento aos alunos devidamente matriculados na rede pública estadual de ensino e pertencentes às famílias inseridas no CadÚnico".

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