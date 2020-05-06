Coronavírus: Sedu considera juntar anos letivos de 2020 e 2021 no ES

Sedu Crédito: Arquivo A Gazeta

Uma opção que pode ser analisada pela pasta, de acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, é a junção dos anos letivos de 2020 e 2021 em um só. Dessa forma, os professores precisariam ministrar o conteúdo de quatro semestres em três e não dois semestres em apenas um caso haja necessidade de concluir o ano letivo de 2020 até dezembro.

"Tem várias alternativas. Vou citar uma: ao invés de se pensar em só em 2020, pensar no ano de 2020 conectado com o ano de 2021. Ou seja, ao invés de corrermos atrás em poucos meses de dar conta de todo o conteúdo de 2020, a gente poderia juntar o ano de 2020 com 2021, e trabalhar esses dois conteúdos juntos", analisou o secretário em uma transmissão no Instagram, reforçando que nenhuma decisão em definitivo foi tomada sobre o assunto.

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Apesar de demonstrar entusiamos com a alternativa, Vitor de Angelo pontuou que ela não valeria para alunos que estão no 3º ano do Ensino Médio, já que esses estudantes podem participar de processos seletivos em universidades.

RETORNO ÀS AULAS

"É muito difícil dizer quando a gente vai voltar. Já vi gente falando em início de junho. Uma data um pouco mais provável, que vi mais gente falando, seria início de julho. Mas também já vi gente falando em agosto, setembro", afirmou.

DATA DO ENEM

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem afirmado com frequência que o exame não será adiado, mesmo com as escolas fechadas em todo o país por causa do novo coronavírus. No entanto, o secretário do Espírito Santo relatou que o Inep reconhece que pode ter que mudar a data.

"O que posso dizer é que nas reuniões em que participo com outros secretários e o presidente do Inep, ele, com mais clareza, coloca essa possibilidade de flexibilizar o Enem. Então, fiquem tranquilos no sentido de que existe uma possibilidade de a prova ser modificada em sua data de realização", respondeu Vitor de Angelo, ao ser questionado por uma estudante da rede pública capixaba.

RODÍZIO NA VOLTA ÀS AULAS