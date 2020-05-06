Sedu avalia implementar rodízio em volta às aulas presenciais no ES

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) avalia um esquema de rodízio entre grupos de alunos no retorno às aulas presenciais, que ainda não tem data prevista para acontecer.

Em uma transmissão ao vivo no Instagram nesta terça-feira (5), o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, pontuou que essa volta às aulas presenciais é "mais complexa", porque alunos e professores estarão diante de uma "nova normalidade".

"Essa volta não será assim: 'olha, segunda-feira, a escola está aberta com os mesmos horários de aula'. Isso não vai acontecer. A gente vai precisar fazer uma acolhida. Precisaremos pensar em um grupo voltando em rodízio com outro grupo durante um tempo, de modo a resolver as questões de saúde e, ao mesmo tempo, dar os primeiros passos para a retomada das aulas presenciais. Essa volta é mais complexa e mais específica", afirmou o secretário, respondendo aos questionamentos de uma estudante da rede pública.

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Especialistas apontam que, mesmo que as atividades escolares e comerciais voltem, pode ser preciso ter regras que mantenham o distanciamento social até 2022, já que ainda não há vacinas nem remédios de eficácia comprovada contra o coronavírus.

RETORNO ÀS AULAS

No Espírito Santo, ainda não há uma definição de quando os alunos retornarão para as salas de aulas. Na transmissão, o secretário citou que as previsões mais otimistas falam em retorno já em junho; as mais pessimistas, em setembro.