Tira-dúvidas: o que você precisa saber sobre aulas pela TV e app no ES

Em primeiro lugar, o EscoLar é um programa de atividades pedagógicas não presenciais para esse período da pandemia, sendo a principal estratégia nossa no âmbito escolar, com uso das aulas na televisão aberta e com internet patrocinada para uso da plataforma Google Sala de Aula. Mas nós sabemos e reconhecemos que nem todos terão acesso à televisão nem à internet, mesmo com patrocínio do governo do Estado. Um exemplo: pode haver alguém, em alguma cidade do Espírito Santo, em que não chega a emissão da TV aberta, independente da emissora, até porque nenhuma delas atende a 100% da população capixaba. E pode ser que, por uma razão técnica, como a falta de antena, por exemplo, mesmo patrocinando o acesso, não haja sinal de celular em alguma região. Isso significa que a pessoa não será atendida pela principal estratégia que estamos utilizando, mas não significa que ficará excluída do programa escolar, que mesmo adotando essas duas principais estratégias, prevê também uma série de outras ações para situações como essas do exemplo. As escolas que tiverem dificuldade com os alunos, de terem acesso ao conteúdo da TV e internet, terão, através da própria equipe, a estruturação de outras ações que possam servir de contraponto à ausência das ações prioritárias.