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Pandemia

O desafio da educação durante o isolamento social

Se o desejável fosse que todas, ou pelo menos a maioria das instituições de ensino, tivesse um ótimo nível de infraestrutura, não se pode, contudo, definir estratégicas pedagógicas ou planos de ensino generalistas

Públicado em 

09 abr 2020 às 05:00
Tarcísio Bahia

Colunista

Tarcísio Bahia

sala de aula
Salas de aulas de escolas e universidades vazias em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Pixabay
Com o confinamento por causa do coronavírus, centenas de milhares de estudantes em todo o mundo estão sem aulas, pois as escolas e universidades tiveram que suspender suas atividades. De modo geral, a suspensão se deu de modo quase imediato e inesperado para a maioria dos estudantes e professores, bem como para os pais dos alunos (principalmente dos que ainda estão no ensino infantil e fundamental) e, claro, para as instituições de ensino.
Em boa parte dos países desenvolvidos, a sala de aula já é toda equipada com soluções tecnológicas para a educação à distância (EAD) que permitem que o estudante aprenda em ambientes virtuais, sem que haja, no entanto, a exclusão presencial do professor como elemento indispensável e imprescindível para conduzir o aluno a um aprendizado compatível com o século XXI.

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É claro que a realidade do Brasil é bastante diferente. Aqui, de modo recorrente, se veem reportagens sobre a péssima situação das escolas e as dificuldades por que passam alunos e professores. São condições adversas que faz com que os envolvidos se tornem pessoas dotadas de enorme resignação e persistência, pois não faltam motivos para desistir.
Sendo, porém, o sétimo país com maior desigualdade socioeconômica do mundo, segundo relatório da ONU, o Brasil também tem suas ilhas de excelência no gigantesco mar do ensino sucateado no qual todos navegam. Se o desejável fosse que todas, ou pelo menos a maioria das instituições de ensino, tivesse um ótimo nível de infraestrutura, não se pode, contudo, definir estratégicas pedagógicas ou planos de ensino generalistas e abrangentes tendo como parâmetros as melhores escolas e universidades do país, sob o risco da maior parte delas ficarem em defasagem ou até mesmo incapacitadas na implantação de tais programas de ensino.

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Tampouco se deve impedir que aqueles que tenham condições de implantar ações pioneiras, baseadas em recursos tecnológicos avançados, o façam baseado numa justificativa de não aumentar a desigualdade.
Este tipo de extremismo, ou polarização, para usar outro termo bem da moda, ficou evidente justamente por conta da suspensão não planejada das aulas em função da pandemia.
O fato é que vivemos uma situação nova, e ainda será preciso avaliar quais as alternativas são as mais adequadas, tanto para o momento de crise, quanto depois que sairmos dela, afinal certamente estaremos pensando diferente daqui pra frente, pois não há como sermos os mesmos após o que se está vivendo agora.

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No caso específico da educação, pode-se citar até o caso da Ufes, universidade na qual leciono, que, num primeiro momento, orientou que os professores realizassem o ensino à distância, por meio das diversas plataformas disponíveis e, logo depois, voltou atrás, determinando que nenhuma atividade deveria ser realizada virtualmente, haja vista a falta de treinamento específico dos corpos docente e discente, bem como da possibilidade (real em tempos de cotas sociais) de que vários alunos sequer tivessem como acessar o ambiente virtual durante a quarentena.
Obviamente que se trata da realidade de uma instituição pública, com estudantes de diversos níveis socioeconômicos, ao contrário das escolas e universidades particulares.
De qualquer modo, a tendência para a implantação gradual do ensino à distância é algo que não tem como ser evitado.

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Por outro lado, há segmentos que, pelo menos até o momento, rechaçam veementemente a formação acadêmica que não seja de modo presencial. É o caso da arquitetura e urbanismo, onde instituições como Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA), além do próprio órgão regulador da profissão, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que manifestou-se da seguinte maneira: “a modalidade de educação a distância (EAD) não consegue formar profissionais com a qualidade e responsabilidade social requerida para o correto exercício da profissão e, neste sentido, tem definido não aceitar a inscrição profissional de estudantes formados nesta modalidade”.
Enquanto isso, diversas universidades em todo o mundo estão ampliando o uso de tais ferramentas, ao ponto do jornal "The Guardian", em dezembro de 2019, publicar um artigo intitulado “A Netflixzação da academia: será o fim das aulas presenciais?” (em tradução livre), e no qual a comunidade acadêmica já vê com receio tal tendência estratégica para o ensino.
Ou seja, a polêmica, ou melhor, o debate está só começando.

Tarcísio Bahia

Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovacao e mobilidade urbana tem destaque neste espaco

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