Aulas não presenciais podem ser consideradas na carga horária dos alunos

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A orientação para creche e pré-escola é que os gestores busquem aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer sugestões de atividades às crianças e aos pais e responsáveis. As soluções propostas pelas escolas e redes de ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando, prioritariamente.

Sugere-se que as redes de ensino e escolas orientem as fami?lias com roteiros pra?ticos e estruturados para acompanharem a resoluc?a?o de atividades pelas crianças. No entanto, as soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os mediadores familiares substituam a atividade do professor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que convivem com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária.

A supervisão de um adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de orientações e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo presencial ou on-line, já que nesta etapa há mais autonomia por parte dos estudantes. Neste caso, a orientação é que as atividades pedagógicas não presenciais tenham mais espaço. Entre as sugestões de atividades, está a distribuição de vídeos educativos.

A ideia é ampliar a oferta de cursos presenciais em opções de Educação a Distância (EAD), e criar condições para realização de atividades pedagógicas não presenciais de maneira mais abrangente a cursos que ainda não se organizaram na modalidade. Os estágios vinculados às práticas na escola deverão ser realizados de forma igualmente virtual ou não presencial.

O CNE sugere que, para a continuidade à formação nesse nível de ensino, as instituições possam disponibilizar atividades não presenciais.

Enquanto perdurar a situação de emergência sanitária, as medidas recomendadas para EJA devem considerar as condições de vida dos estudantes, para haver harmonia na rotina de estudos e de trabalho.

As atividades pedagógicas não presenciais devem incluir os estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades/superdotação. Devem ser adotadas medidas de acessibilidade, com organização e regulação definidas por Estados e municípios, mas existem outros cuidados a serem observados, principalmente quanto à mediação. Junto às atividades, deve ser assegurado o atendimento educacional especializado.

As escolas poderão ofertar parte das atividades em horário de aulas normais, parte em forma de estudos dirigidos e atividades nas comunidades, desde que estejam integradas ao projeto pedagógico da instituição, para garantir que os direitos de aprendizagem dos estudantes sejam atendidos. Nos Estados e municípios onde existam conselhos de educação escolar indígena e quilombola, os órgãos devem ser consultados e suas deliberações consideradas nos processos de normatização das atividades.