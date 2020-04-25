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Efeitos da pandemia

Escolas devem ficar fechadas durante todo o mês de maio, diz secretário

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, avalia que a diminuição do índice de contaminação é um dos fatores que podem resultar na volta às aulas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 20:27

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 20:27

Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES
Nésio Fernandes, secretário da Saúde do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Aulas nas escolas do Espírito Santo devem continuar suspensas durante todo o mês de maio. A análise foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, na noite deste sábado (25). O Estado registrou 52 mortes e 1.711 casos confirmados da Covid-19 até a noite deste sábado (25).
Escolas devem ficar fechadas durante todo o mês de maio, diz secretário
As atividades estão suspensas desde o dia 17 de março. Assim como a restrição a alguns segmentos do comércio, o fechamento das unidades escolares é uma das principais medidas para evitar a circulação de pessoas, como forma de prevenção ao novo coronavírus. 
"As escolas tendem a permanecer fechadas ao longo do mês de maio inteiro. O cenário de reabertura é o cenário de queda real do número de casos, do número de mortos e o número de pacientes graves internados. Antes da queda real, não é possível, com segurança, reestabelecer o reinício das atividades"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
O governador Renato Casagrande (PSB) já havia adiantado a possibilidade de ampliação do prazo de suspensão das aulas. Segundo o chefe do Executivo estadual, o assunto seria discutido  ao longo da semana com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

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