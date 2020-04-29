Coronavírus no ES: como vão ficar as aulas em escolas particulares?

Creches e pré-escolas antecipam férias, dão desconto e renegociam aluguel para reter alunos Crédito: Pixabay

Aulas online todos os dias e uma espera que ainda não possibilita saber quando os estudos presenciais vão retornar: este é o cenário da maioria dos estudantes da rede particular de ensino do Espírito Santo . Devido à pandemia do novo coronavírus , as escolas se preparam para lidar com o pós-quarentena, quando vão ter que cumprir 800 horas de aulas dentro de um novo calendário, que pode não ter recesso em julho, por exemplo.

As unidades escolares particulares estão liberadas pelo Ministério da Educação de terem que cumprir 200 dias letivos. De acordo com o superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Geraldo Diório, há diálogo permanente entre as unidades e representantes.

Atualmente, temos um calendário planejado para reposição dos sete dias de março e todos os dias de abril que seriam letivos. Nele, teremos aulas no que seria o recesso de julho, aulas aos sábados e até aumento de uma hora por dia. Temos o projeto pedagógico e conteúdo programático, a gente consegue fazer isso. Mas isso pode ser repensado novamente caso continuem suspensas, afirmou Diório destacando que essa é a sugestão do sindicato, o que não significa que todas as escolas e faculdades particulares devem segui-las.

O que tem preocupado também a entidade da classe é o como as aulas voltarão, apesar de que isso só acontecerá quando for permitido pelo Governo Estadual . Estudamos quais serão os protocolos a serem seguidos, como uso de máscaras e luvas, distanciamento e demais medidas. A idade do aluno também influencia nessa questão, pois para uma criança pequena é uma situação e para um estudante adulto é outra, explicou.

Salas de aulas permanecem vazias em todo o Estado Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

POSICIONAMENTO DE ESCOLAS E FACULDADES

Por meio de nota, o Centro Educacional Darwin explicou que assim que as aulas presenciais retornarem, a escola vai adequar o calendário à nova realidade e que, por enquanto, não há nenhuma definição sobre recesso de 15 dias de julho.

Já o UP Centro Educacional afirma que seguirá todas as orientações da Sedu e do Governo do ES, como tem feito até aqui. E a Escola Monteiro disse não ter definido o calendário ainda.

Reunindo turmas de ensino fundamental e superior, o Centro Universitário Salesiano - Unisales disse que tem utilizado meios e tecnologias de informação e comunicação para manter suas atividades acadêmicas e o processo de aprendizagem dos alunos, conforme portaria do MEC. Não foi citado sobre os colégios de ensino fundamental.

A faculdade Pitágoras comunicou que irá respeitar os decretos e comunicará os alunos com a devida antecedência sobre um possível retorno antecipado às aulas, caso o decreto atual se mantenha vigente, visto que a data comunicada de retorno pela instituição é em 04 de maio.

A Emescam informou que as aulas estão mantidas por meio digital e assim que houver liberação pelos órgãos governamentais, as aulas presenciais serão retomadas. Questões relacionadas às férias e calendários acadêmicos serão definidos assim que a situação ocasionada pela pandemia for regularizada.

A instituição de ensino Faesa segue ofertando aulas teóricas digitais para todos os cursos de graduação e pós-graduação. Também haverá recesso entre os dias 30/04 e 10/05 para os alunos de graduação dos campi Vitória e Cariacica. A instituição já estuda um calendário de reposição das aulas práticas, que será divulgado assim que o retorno das atividades presenciais for autorizado.

A Faculdade de Direito de Vitória - FDV conseguiu se adaptar ao modelo de ensino à distância por meio de plataforma própria, que vem permitindo estratégias pedagógicas diversificadas. Por essa razão, o calendário acadêmico segue inalterado e tanto o período de aulas quanto o das férias serão preservados de acordo com o planejado antes da pandemia.