Grande Vitória

Veja se o seu bairro receberá a 1ª fase do Inquérito Sorológico no ES

Ao todo foram selecionadas 27 cidades do Espírito Santo, entre elas, cinco da Grande Vitória, para a testagem de parte da população
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 20:16

Estado espera que 5.800 pessoas participem da primeira fase da pesquisa, que começa nesta quarta (13) Crédito: Freepik
Entre esta quarta (13) e sexta-feira (15), o Espírito Santo terá a primeira fase do Inquérito Sorológico, realizado em residências de 19 municípios capixabas. Com objetivo de testar a população para detecção de anticorpos do novo coronavírus, a meta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de que 5.800 pessoas participem nos primeiros três dias da pesquisa.
De acordo com o procedimento divulgado pela Sesa, serão realizados sorteios para a escolha da residência, entre os bairros escolhidos, e da pessoa, dentro do domicílio, que participará do questionário aplicado pela equipe.
Ao todo, foram selecionadas 27 cidades para participarem do Inquérito, que deve ocorrer em quatro fases separadas por 12 dias cada. A pesquisa tem início na quarta-feira (13) e deve ser encerrada no dia 24 de junho, quando terminará a quarta fase.

No primeiro lote do Inquérito Sorológico, as cidades contempladas são: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila VelhaVitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante.
Entre os municípios que terão parte de sua população testada nos primeiros três dias, cinco são da Grande VitóriaViana, que também compõe a região metropolitana contará com o Inquérito Sorológico a partir da segunda fase, prevista para iniciar no dia 27 de maio.

VEJA QUAIS BAIRROS DA GRANDE VITÓRIA RECEBERÃO O INQUÉRITO SOROLÓGICO:

VITÓRIA:

  • Consolação;
  • Gurigica;
  • Maria Ortiz;
  • Inhanguetá;
  • Ilha de Santa Maria;
  • Maruípe;
  • São Cristóvão ;
  • Itararé;
  • Santa Cecília;
  • Santa Helena;
  • São Pedro;
  • Nova Palestina;
  • Resistência;
  • Jardim Camburi.

VILA VELHA:

  • Glória;
  • Olaria;
  • Praia da Costa;
  • Itapuã;
  • Centro de Vila Velha.

SERRA:

  • Eldorado, Nova Carapina;
  • Santo Antônio, São Marcos;
  • Vista da Serra, Feu Rosa;
  • Vila Nova de Colares, Cidade Continental;
  • Jardim Carapina e André Carloni.
  • Jardim Tropical, Cantinho do Céu;
  • São Diogo II, Valparaíso;
  • Morada de Laranjeiras, Serramar;
  • Bairro das Laranjeiras e Parque Jacaraípe.

CARIACICA:

  • Santana, Porto de Santana;
  • Vila Mello, Nova Brasília;
  • Nova Esperança, Tabajara;
  • Campo Grande, Alto Boa Vista;
  • Nova Valverde e Operário.
  • Nova Rosa da Penha I, Santa Cecília;
  • Bela Aurora, Santa Barbara;
  • São Francisco, Itanguá;
  • Jardim Botânico e Morada de Santa Fé.

GUARAPARI:

  • Praia do Morro;
  • Camurugi;
  • Muquiçaba;
  • Perocão;
  • Santa Mônica;
  • São Gabriel.

VIANA:

  • Bom Pastor;
  • Marcílio de Noronha;
  • Nova Bethânia;
  • Canaã.

