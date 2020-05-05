Mais de 30 mil testes de coronavírus serão feitos nas casas dos capixabas

No próximo domingo (10), equipes de saúde vão começar a visitar moradores de Norte a Sul do Espírito Santo que forem sorteados para passar por testes rápidos do novo coronavírus. O objetivo é mapear os locais onde há concentração de infectados e montar o inquérito sorológico do Estado.
Ao todo, serão feitos 32 mil exames, divididos em etapas, que devem ocorrer a cada 15 dias. A ideia é passar por 4,5 mil imóveis na primeira etapa. Serão 171 equipes espalhadas pelo território capixaba, cada uma formada por três profissionais. As pessoas que passarão pelo teste terão uma pequena quantidade de sangue retirada para análise.
A iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) visa colaborar com dados que possam auxiliar o governo a definir medidas de contenção da doença e demais políticas relacionadas à pandemia. "´É uma amostra populacional do Espírito Santo. Também se faz o sorteio de qual morador vai ser testado na casa. Não buscamos a resposta de um indivíduo, buscamos construir um mapa do Estado, um resultado que contemplem todas as regiões do Espírito Santo. Quando tiver um caso positivo na residência, vamos testar outras pessoas que moram no local", afirmou Luiz Carlos Reblin, Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa.
As casas onde as equipes de saúde passarão foram escolhidas por sorteio, de acordo com o mapeamento do setor censitário, que é o mesmo que o IBGE usa para fazer amostra da população.