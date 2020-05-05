Mais de 30 mil testes de coronavírus serão feitos nas casas dos capixabas

Ao todo, serão feitos 32 mil exames, divididos em etapas, que devem ocorrer a cada 15 dias. A ideia é passar por 4,5 mil imóveis na primeira etapa. Serão 171 equipes espalhadas pelo território capixaba, cada uma formada por três profissionais. As pessoas que passarão pelo teste terão uma pequena quantidade de sangue retirada para análise.