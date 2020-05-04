Coronavírus: Corpus Christi de Castelo não terá tradicionais tapetes

Festa de Corpus Christi, em Castelo Crédito: Divulgação/ Setur

Em meio à pandemia do novo coronavírus e da recomendação para que as pessoas não façam aglomerações, não haverá a tradicional confecção dos tapetes na festa de Corpus Christi, em Castelo , no Sul do Estado. A data no dia 11 de junho deve ser celebrada com programação religiosa, que ainda será definida.

Fruto da fé e do trabalho de quase 3 mil voluntários, o evento chega a atrair 70 mil pessoas todos os anos para ver a arte da confecção dos tapetes, que somam um quilômetros e meio pelas ruas centrais da cidade. A festa é considerada uma das mais belas festas religiosas do Espírito Santo. Porém, neste ano, as atividades tiveram de parar ainda no planejamento.

Chegamos a definir os temas, planejamento das equipes, e quando começamos a execução, chegou a pandemia. Os voluntários ficaram entristecidos, mas entendem esse momento, revela o coordenador artístico dos trabalhos, Bruno Salvador.

Uma reunião nesta terça-feira (05) entre a Paróquia Nossa Senhora da Penha, equipe técnica e município,está marcada para definir a programação do evento. Com poucos fieis na Igreja e tomando as medidas de segurança orientadas pelos órgãos de saúde, a expectativa é que as celebrações religiosas aconteçam na data.

Durante todo o dia de Corpus Christi acontecem missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, e ao final do dia, após a missa campal, há uma procissão sobre os tapetes. Os tapetes estão cancelados, mas as missas a princípio vamos ter e a procissão, se estivermos liberados. Temos que esperar a evolução da doença. Nos reuniremos amanhã para ver como faremos, comentou o pároco, Frei Antônio.

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