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Pandemia de coronavírus

Adiado, Mundial de Esportes Aquáticos será em maio de 2022

De acordo com a Federação Internacional de Natação (Fina), a mudança da data foi necessária, devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:44

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:44

Etiene Medeiros é destaque da natação brasileira
Etiene Medeiros é destaque da natação brasileira Crédito: Igo Bione / EtieneMedeiros.com
O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos foi adiado para maio de 2002. A mudança do evento -inicialmente programado para julho do ano que vem- foi anunciada na manhã desta segunda-feira (4) pela Federação Internacional de Natação (Fina), em nota oficial publicada no site da entidade.
De acordo com entidade, a mudança da data foi necessária, devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Olimpíada foi remarcada para período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.
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O Mundial será realizado de 13 a 29 de maio de 2022, na sede anteriormente prevista: a cidade de Fukuoka (Japão). O evento abrange competições de natação, saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático, salto em plataforma alta e maratona em águas abertas.

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"Em um momento de incerteza sem precedentes, a FINA espera que o anúncio dessas datas permita alguma clareza no planejamento para todos os envolvidos", disse no comunicado oficial o presidente da entidade Júlio Maglione.
A decisão da Fina, vem nas esteira de outras federações internacionais que também postergaram a realização dos seus principais eventos depois do adiamento dos Jogos de Tóquio (Japão) para 2021. No dia 30 de março a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, sigla em inglês) adiou o Mundial da modalidade para 2022 e na última quinta-feira (30) foi a vez da Federação Internacional de Atletismo Paralímpico (Word Para Athletic) remarcar para o período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2022 o Mundial de Atletismo Paralímpico.

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