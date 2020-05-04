Adiado, Mundial de Esportes Aquáticos será em maio de 2022

Etiene Medeiros é destaque da natação brasileira Crédito: Igo Bione / EtieneMedeiros.com

O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos foi adiado para maio de 2002. A mudança do evento -inicialmente programado para julho do ano que vem- foi anunciada na manhã desta segunda-feira (4) pela Federação Internacional de Natação (Fina), em nota oficial publicada no site da entidade.

De acordo com entidade, a mudança da data foi necessária, devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Olimpíada foi remarcada para período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

O Mundial será realizado de 13 a 29 de maio de 2022, na sede anteriormente prevista: a cidade de Fukuoka (Japão). O evento abrange competições de natação, saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático, salto em plataforma alta e maratona em águas abertas.

"Em um momento de incerteza sem precedentes, a FINA espera que o anúncio dessas datas permita alguma clareza no planejamento para todos os envolvidos", disse no comunicado oficial o presidente da entidade Júlio Maglione.