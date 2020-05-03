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Retorno do futebol

Elenco e comissão técnica do Fla realizam testes para coronavírus

Jogadores do Flamengo e alguns membros da comissão técnica realizaram teste para a Covid-19 neste sábado (2), em casa. Testes começaram na sexta (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 08:42

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 08:42

Jorge Jesus, manifestou vontade em permanecer no Flamengo
O treinador Jorge Jesus é um dos membros da comissão técnica que realizou o teste Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Jogadores do Flamengo e alguns membros da comissão técnica realizaram teste para a Covid-19 neste sábado (2), em casa. O processo é parte do processo para que as atividades do grupo possam ser retomadas.
Funcionários e dirigentes do departamento de futebol, assim como outros integrantes da comissão técnica, já tinham sido submetidos aos exames na sexta-feira (1º), no Ninho do Urubu. A ação foi no estacionamento para que se fosse evitado o deslocamento pelo CT.

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De acordo com o protocolo desenhado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o "Jogo Seguro", qualquer atividade só pode acontecer após 72 horas da realização dos testes - período em que saem os resultados.
O Rubro-Negro aguarda as autoridades municipais e estaduais para que possa planejar os próximos passos do elenco após as férias, que terminaram no último dia 30. O clube já tem um regulamento que será colocado em prática na volta aos treinamentos, incluindo diversas medidas para que o contágio do coronavírus seja evitado.

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Jorge Jesus e outros integrantes portugueses da comissão desembarcaram na noite de ontem no Brasil, após passarem as férias em Portugal.

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