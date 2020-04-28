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Pandemia

Circuito mundial de surfe é adiado até o fim de junho

A organização World Surf League (WSL) afirma que vai monitorar a situação da pandemia de Covid-19 para tomar novas medidas em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:12

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:12

Gabriel Medina
Gabriel Medina, o mais jovem brasileiro a ingressar no seleto ASP World Tour. Crédito: Divulgação/ OVale
A World Surf League (WSL) anunciou nesta terça-feira (28) a decisão de adiar todas as competições até pelo menos o final de junho. A organização afirma que vai monitorar a situação da pandemia de Covid-19 para tomar novas medidas em breve.
Em um vídeo divulgado hoje, o CEO da entidade, Erik Logan, disse que vai trabalhar com as orientações dos governos e autoridades da saúde.
"Quando e onde nós vamos competir neste ano é uma pergunta ainda em aberto, mas nós vamos continuar a trabalhar com governos, autoridades de saúde e nossas comunidades locais para retornarmos", afirmou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A WSL também disse que trabalha para evoluir os formatos de competição a partir de 2021.
"Antes da covid-19, tínhamos trabalhado duro em uma forma de evoluirmos todos os nossos tours em 2022 e além. Quanto mais trabalhamos nessa transformação, mais empolgados ficamos e está claro que nossa pausa devido à pandemia realmente nos permitiu ver que agora é a hora de acelerar essas mudanças", completou Logan.

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