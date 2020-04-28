Circuito mundial de surfe é adiado até o fim de junho

Gabriel Medina, o mais jovem brasileiro a ingressar no seleto ASP World Tour. Crédito: Divulgação/ OVale

A World Surf League (WSL) anunciou nesta terça-feira (28) a decisão de adiar todas as competições até pelo menos o final de junho. A organização afirma que vai monitorar a situação da pandemia de Covid-19 para tomar novas medidas em breve.

Em um vídeo divulgado hoje, o CEO da entidade, Erik Logan, disse que vai trabalhar com as orientações dos governos e autoridades da saúde.

"Quando e onde nós vamos competir neste ano é uma pergunta ainda em aberto, mas nós vamos continuar a trabalhar com governos, autoridades de saúde e nossas comunidades locais para retornarmos", afirmou.

A WSL também disse que trabalha para evoluir os formatos de competição a partir de 2021.