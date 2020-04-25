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Esporte

UFC 249 é confirmado para 9 de maio após ser considerado 'serviço essencial'

Decreto estadual de Jacksonville (EUA) transformou eventos esportivos em 'serviços essenciais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 17:40

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 17:40

Octógono do UFC
Crédito: Site Oficial UFC
Depois de recuar de fazer o evento 249 em uma reserva indígena na Califórnia a pedido da ESPN americana, detentora dos direitos de transmissão, o UFC anunciou nesta sexta-feira (24) que o evento acontecerá em Jacksonville, na Flórida, em 9 de maio.
A realização será possível por causa de um decreto estadual de 9 de abril, que transformou eventos esportivos em "serviços essenciais". Com isso, o UFC aproveitou a mesma brecha utilizada pelo WWE, o telecatch norte-americano, para conseguir a liberação. A única condição é a obrigatoriedade de que o evento aconteça com portões fechados, ou seja, sem a presença de público.
No decreto assinado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, fica permitido o trabalho de "funcionários de eventos esportivos e mídia com um público nacional -incluindo atletas, artistas, equipe de produção, equipe executiva, equipe de mídia e quaisquer outros necessários para facilitar a inclusão de serviços de apoio a essa produção - somente se o local estiver fechado ao público".
Em entrevista coletiva na sexta, o governador DeSantis disse ainda não ter decidido como funcionará o processo de reabertura da Flórida. A quarentena no estado norte-americano vai até 30 de abril, mas não há certeza se haverá ou não uma prorrogação.

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"Queremos fazer apenas o que fizer sentido. Queremos ter certeza de que será seguro, mas também dar um voto de confiança à população", disse.
Com a indefinição sobre o fim do isolamento, eventos que não são considerados essenciais seguem vetados na Flórida. Na última semana, o estado anunciou o cancelamento de um festival de jazz que aconteceria em 23 de maio, duas semanas depois do UFC 249.
A Flórida tem, até o momento, 30.533 casos de Covid-19 confirmados, segundo dados oficiais. 1.046 pessoas morreram e 4.817 estão hospitalizadas.

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