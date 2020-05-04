Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito Crédito: Reprodução/Redes sociais

Pelo menos quatro mil turistas visitaram Santa Teresa , região serrana do Espírito Santo, no feriado prolongado do Dia do Trabalho. Os dados foram contabilizados pela Secretaria de Turismo nas barreiras sanitárias instaladas nos acessos ao município. A movimentação de visitantes durante a pandemia do novo coronavírus preocupa a prefeitura e incomoda os moradore s.

A secretária municipal de Turismo Eliana Litke afirma que cerca de dois mil veículos de visitantes entraram no município durante o período de atuação das barreiras sanitárias, a prefeitura calcula uma média de duas pessoas por carro, com isso a estimativa de pelo menos 4 mil turistas durante o feriado prolongado. As três barreiras sanitárias funcionaram da última quinta-feira (30) até sábado (2).

Your browser does not support the audio element. Preocupação - 4 mil turistas visitaram Santa Teresa no feriado

A secretária reconheceu a movimentação na cidade acima do que seria ideal para um momento de pandemia. Ela afirma que o município tem adotado as medidas necessárias, mas ainda falta uma sensibilização maior por parte das pessoas.

"O que podemos fazer, como fechar os espaços públicos e museus para evitar aglomeração, nós fizemos. Ainda não há uma conscientização das pessoas para evitar sair de casa. Não estamos em época de passeios, estamos em uma crise mundial, o momento é de respeitar não só a nossa casa, como os lugares que amamos também. Pedimos para que os turistas voltem em um momento mais propício, quando pudermos atendê-los melhor", afirmou.

POPULAÇÃO RECLAMA DA MOVIMENTAÇÃO DE VISITANTE

Nas páginas da prefeitura nas redes sociais, internautas reclamaram do alto volume de turistas e pediram medidas mais duras da prefeitura na fiscalização da circulação dessas pessoas.

Se os turistas também ficassem em casa iria ajudar muito, escreveu um morador em uma postagem em que a prefeitura pedia que a população ficasse em casa.

RUA DO LAZER

A tradicional Rua do Lazer da cidade, principal ponto turístico de Santa Teresa, registrou movimentação durante o feriado, o local teve algumas pessoas sendo servidas em mesas colocadas do lado de fora, ainda que tenham sido posicionadas distantes umas das outras.

Santa Teresa é uma das cidades consideradas pelo governo do Estado com risco moderado para contaminação. Por isso, lojas e restaurantes da região foram liberados para abrir, ainda que tenham que manter até 50% da capacidade de ocupação. O atendimento presencial aos clientes foi permitido apenas de 10h às 16h. Após esse horário os restaurantes só podem atuar com delivery.

Segundo o presidente da Associação Turística e Cultural de Santa Teresa, Thiago Roldi, o município recebeu cerca de 10% do movimento que seria considerado normal para um feriado, em um cenário sem as restrições implementadas por conta da pandemia.

"A ocupação dos hotéis e pousadas foi baixíssima, não teve atividade durante a noite, já que o comércio foi fechado, e ainda teve o medo das pessoas de sair de casa. Por isso, achamos que o movimento foi bem pequeno. Ainda assim, colocamos as mesas distantes e orientamos as pessoas, oferecemos álcool em gel e atendemos com máscaras nossos clientes", explica.

No último sábado (2), a prefeitura instalou tendas de informação e entregou máscaras a quem circulava no centro histórico da cidade sem a proteção. Turistas que entravam na cidade também eram questionados se apresentavam algum sintoma de Covid-19.