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Preocupação: 4 mil turistas visitaram Santa Teresa no feriado

De acordo com a Secretaria de Turismo,  os dados foram contabilizados nas barreiras sanitárias instaladas nos acessos ao município. A movimentação durante a pandemia de coronavírus preocupa a prefeitura e incomoda os moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 18:55

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 18:55

Santa Teresa: restaurantes e bares na rua de lazer funcionaram em horário restrito Crédito: Reprodução/Redes sociais
Pelo menos quatro mil turistas visitaram Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, no feriado prolongado do Dia do Trabalho. Os dados foram contabilizados pela Secretaria de Turismo nas barreiras sanitárias instaladas nos acessos ao município. A movimentação de visitantes durante a pandemia do novo coronavírus preocupa a prefeitura e incomoda os moradores. 
A secretária municipal de Turismo Eliana Litke afirma que cerca de dois mil veículos de visitantes entraram no município durante o período de atuação das barreiras sanitárias, a prefeitura calcula uma média de duas pessoas por carro, com isso a estimativa de pelo menos 4 mil turistas durante o feriado prolongado. As três barreiras sanitárias funcionaram da última quinta-feira (30) até sábado (2).
Preocupação - 4 mil turistas visitaram Santa Teresa no feriado

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A secretária reconheceu a movimentação na cidade acima do que seria ideal para um momento de pandemia. Ela afirma que o município tem adotado as medidas necessárias, mas ainda falta uma sensibilização maior por parte das pessoas.
"O que podemos fazer, como fechar os espaços públicos e museus para evitar aglomeração, nós fizemos. Ainda não há uma conscientização das pessoas para evitar sair de casa. Não estamos em época de passeios, estamos em uma crise mundial, o momento é de respeitar não só a nossa casa, como os lugares que amamos também. Pedimos para que os turistas voltem em um momento mais propício, quando pudermos atendê-los melhor", afirmou.

POPULAÇÃO RECLAMA DA MOVIMENTAÇÃO DE VISITANTE

Nas páginas da prefeitura nas redes sociais, internautas reclamaram do alto volume de turistas e pediram medidas mais duras da prefeitura na fiscalização da circulação dessas pessoas.
Se os turistas também ficassem em casa iria ajudar muito, escreveu um morador em uma postagem em que a prefeitura pedia que a população ficasse em casa.

RUA DO LAZER

A tradicional Rua do Lazer da cidade, principal ponto turístico de Santa Teresa, registrou movimentação durante o feriado, o local teve algumas pessoas sendo servidas em mesas colocadas do lado de fora, ainda que tenham sido posicionadas distantes umas das outras.
Santa Teresa é uma das cidades consideradas pelo governo do Estado com risco moderado para contaminação. Por isso, lojas e restaurantes da região foram liberados para abrir, ainda que tenham que manter até 50% da capacidade de ocupação. O atendimento presencial aos clientes foi permitido apenas de 10h às 16h. Após esse horário os restaurantes só podem atuar com delivery.

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Segundo o presidente da Associação Turística e Cultural de Santa Teresa, Thiago Roldi, o município recebeu cerca de 10% do movimento que seria considerado normal para um feriado, em um cenário sem as restrições implementadas por conta da pandemia.
"A ocupação dos hotéis e pousadas foi baixíssima, não teve atividade durante a noite, já que o comércio foi fechado, e ainda teve o medo das pessoas de sair de casa. Por isso, achamos que o movimento foi bem pequeno. Ainda assim, colocamos as mesas distantes e orientamos as pessoas, oferecemos álcool em gel e atendemos com máscaras nossos clientes", explica.
No último sábado (2), a prefeitura instalou tendas de informação e entregou máscaras a quem circulava no centro histórico da cidade sem a proteção. Turistas que entravam na cidade também eram questionados se apresentavam algum sintoma de Covid-19.

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