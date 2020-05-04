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Coronavírus

Covid-19: bairro de Linhares é o que tem mais casos no interior do ES

O bairro Interlagos registra 12 pacientes com coronavírus, segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 20:09

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 20:09

Bairro Interlagos, em Linhares: campeão da violência no ES
Bairro Interlagos, em Linhares Crédito: TV Gazeta Noroeste
O bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, lidera na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no interior do Estado. O local registra 12 pacientes com a Covid-19, segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta segunda-feira (4). O município linharense também é líder em contaminações entre todas as cidades do interior capixaba, com 48 pacientes que contraíram a doença.
Morador do bairro há mais de 40 anos, o pastor Orlando Luiz de Carvalho afirmou que está preocupado com o avanço da doença no Interlagos. Precisamos aconselhar os moradores para aumentar as medidas de distanciamento social, para que a doença não continue aumentando no nosso bairro, afirmou.

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O Secretário de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, afirma que a quantidade de casos no bairro era esperada.
A gente precisa considerar que é um bairro com mais de 30 mil habitantes, então é natural que proporcionalmente tivesse o número de casos maior que os demais bairros, então a gente entende isso com naturalidade dentro da proporção e do tamanho do bairro
De acordo com o painel da Sesa, o primeiro caso do bairro foi registrado no dia 15 de março. Dos 12 casos confirmados no Interlagos, sete são entre mulheres e cinco são entre homens.

BAIRROS COM MAIS REGISTROS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA

Segundo o painel da Sesa, o segundo local com mais casos confirmados do novo coronavírus fora da Região Metropolitana de Vitória é Pedra Azul em Domingos Martins com 10 pacientes com a Covid-19. Confira os outros bairros:
Sérgio Moro
BAIRROS DO INTERIOR DO ES COM MAIS CASOS DE CORONAVÍRUS (04/05)

01

Interlagos

Linhares
12 casos

02

Pedra Azul

Domingos Martins
10 casos

03

Guriri

São Mateus
9 casos

04

Centro

Santa  Maria de Jetibá
8 casos

05

Araçá

Linhares
8 casos

06

Macrina

Alfredo Chaves
7 casos

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