Covid-19: bairro de Linhares é o que tem mais casos no interior do ES

Bairro Interlagos, em Linhares Crédito: TV Gazeta Noroeste

O bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, lidera na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no interior do Estado. O local registra 12 pacientes com a Covid-19, segundo dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta segunda-feira (4). O município linharense também é líder em contaminações entre todas as cidades do interior capixaba, com 48 pacientes que contraíram a doença.

Morador do bairro há mais de 40 anos, o pastor Orlando Luiz de Carvalho afirmou que está preocupado com o avanço da doença no Interlagos. Precisamos aconselhar os moradores para aumentar as medidas de distanciamento social, para que a doença não continue aumentando no nosso bairro, afirmou.

O Secretário de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, afirma que a quantidade de casos no bairro era esperada.

A gente precisa considerar que é um bairro com mais de 30 mil habitantes, então é natural que proporcionalmente tivesse o número de casos maior que os demais bairros, então a gente entende isso com naturalidade dentro da proporção e do tamanho do bairro

De acordo com o painel da Sesa, o primeiro caso do bairro foi registrado no dia 15 de março. Dos 12 casos confirmados no Interlagos, sete são entre mulheres e cinco são entre homens.

BAIRROS COM MAIS REGISTROS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA

Segundo o painel da Sesa, o segundo local com mais casos confirmados do novo coronavírus fora da Região Metropolitana de Vitória é Pedra Azul em Domingos Martins com 10 pacientes com a Covid-19. Confira os outros bairros: