Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contra o coronavírus

Petrobras doa mais 5 mil testes de Covid-19 para o governo do ES

No mês passado, a Sesa já havia recebido 15 mil testes da companhia. Ao todo, serão 600 mil testes doados pela estatal para todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 20:38

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 20:38

Testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras
Primeira leva de testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução
A Petrobras entregou ao Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) um lote de 5 mil testagens para diagnóstico de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. No mês passado, o Estado já havia recebido 15 mil testes da companhia. 
Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março, e doados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que fez os repasses para cada Estado.
Também nesta terça, o governo do Estado recebeu uma carga de 50 mil testes que foram comprados pela Sesa, ampliando a capacidade de testagem no Espírito Santo.
Os testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus.

Veja Também

Gasolina chega a R$ 3,64 em posto e já tem o menor preço em 2 anos

Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil por meio dos órgãos de saúde, disse a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.

O QUE SÃO OS TESTES RT-PCR?

A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas.
As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.

LEIA MAIS SOBRE A PETROBRAS

Petrobras bate recorde de exportação mesmo com a crise do petróleo

Com coronavírus e crise no setor, governo adia leilões de petróleo

Demanda por petróleo deve cair 9,3 milhões de barris por dia em 2020

MPT confirma que 61 foram infectados por Covid-19 em plataforma no ES

Empresas fazem isolamento e teste antes de embarque em plataformas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'
Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados