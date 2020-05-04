Petrobras doa mais 5 mil testes de Covid-19 para o governo do ES

Primeira leva de testes recebidos pela Secretaria de Saúde do Estado foram doados pela Petrobras Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março, e doados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que fez os repasses para cada Estado.

Os testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus.

Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil por meio dos órgãos de saúde, disse a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.

O QUE SÃO OS TESTES RT-PCR?

A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas.