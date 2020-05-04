Petrobras doa mais 5 mil testes de Covid-19 para o governo do ES

A Petrobras entregou ao Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) um lote de 5 mil testagens para diagnóstico de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. No mês passado, o Estado já havia recebido 15 mil testes da companhia.
Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março, e doados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que fez os repasses para cada Estado.
Também nesta terça, o governo do Estado recebeu uma carga de 50 mil testes que foram comprados pela Sesa, ampliando a capacidade de testagem no Espírito Santo.
Os testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus.
Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil por meio dos órgãos de saúde, disse a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.
O QUE SÃO OS TESTES RT-PCR?
A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas.
As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.