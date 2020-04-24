Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Demanda por petróleo deve cair 9,3 milhões de barris por dia em 2020
Efeito coronavírus

Demanda por petróleo deve cair 9,3 milhões de barris por dia em 2020

Projeção é do Banco Mundial, que ponderou que a escala e duração dos impactos da pandemia vão depender da evolução do vírus e das respostas de governos à crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 21:08

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 21:08

O Banco Mundial reconheceu que a pandemia de coronavírus afetou tanto demanda quanto a oferta de commodities, mas ponderou que a verdadeira escala e duração dos impactos vão depender da evolução do vírus e das respostas de governos à crise. "A pandemia tem o potencial de causar mudanças permanentes na demanda e na oferta de commodities, e sobretudo nas cadeias produtivas que levam esses produtos de produtores a consumidores", destaca a instituição, em relatório sobre a conjuntura no mercado de commodities, divulgado nesta quinta-feira (23).
Petróleo
Petróleo: preço médio do barril ficará em US$ 35, uma queda de 43% em relação a 2019, segundo projeção do Banco Mundial Crédito: Divulgação
No setor de energia, o Banco projeta que a demanda por petróleo cairá 9,3 milhões de barris por dia (bpd) este ano, a cerca 91,7 milhões de bpd. Com isso, o preço médio do barril ficará em US$ 35, uma queda de 43% em relação a 2019, embora o relatório não tenha especificado qual dos tipos de óleo é usado como referência.
Segundo a análise, os esforços recentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com ajuda de aliados, para cortar produção aliviarão algumas das pressões. "No entanto, no longo prazo, o novo arranjo, à medida que apoia os preços, ficará sujeito às mesmas forças  emergência de novos produtores, além de substituição e ganhos de eficiência  que levaram ao colapso de acordos anteriores", destaca.

Veja Também

Entenda quem ganha e quem perde com o preço do petróleo em baixa

Barril de petróleo abaixo de US$ 25 deixa ES sem Participação Especial

ES deve ter perda de R$ 1,3 bi mesmo com o fim da "guerra do petróleo"

Em relação às commodities agrícolas, a instituição enxerga a maioria dos mercados alimentícios bem abastecida, apesar de preocupações sobre segurança alimentar terem surgido em meio ao anúncio de restrições à exportação de alimentos. "O Banco Mundial se junta a outras organizações no pedido por ações coletivas para manter comércio de alimentos fluindo entre países", ressalta.
Diante do cenário, o relatório pontua que os países emergentes e dependentes das commodities estão entre os mais vulneráveis na crise da Covid-19, com redução na demanda por exportações e disfunções nas cadeias produtivas.

Veja Também

Preço dos alimentos acelera após coronavírus, diz IBGE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados