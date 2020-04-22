Barril de petróleo abaixo de US$ 25 deixa ES sem Participação Especial

No nosso caso, ela é paga em função da produção em áreas do Parque das Baleias, no litoral Sul capixaba. Mas para isso acontecer é preciso que o barril de petróleo tipo Brent valham ais de US$ 25. Dessa forma, se nos próximos meses a cotação do barril não superar esse valor, o Estado ficará sem receber a Participação Especial de agosto e até de novembro, conforme revelou uma fonte à coluna.