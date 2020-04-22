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Recuperação

Bolsas da Europa fecham em alta com avanços no combate à Covid-19 e petróleo

Após fechamentos em queda na terça, as bolsas europeias conseguiram se recuperar na sessão desta quarta, com o noticiário oferecendo espaço para ganho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:59

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:59

Bolsa de valores
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta quarta-feira, 22, em alta, embalados por avanços em estudos para prevenção e tratamento da covid-19 e pelo salto do petróleo, que ajudou ações de petroleiras. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,80%, a 330,14 pontos.
Após fechamentos em queda na terça, as bolsas europeias conseguiram se recuperar na sessão desta quarta, com o noticiário oferecendo espaço para ganho.
A Universidade de Oxford, segundo o governo britânico, vai iniciar a testar vacinas para o novo coronavírus já amanhã.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além disso, a BioNTech e a Pfizer anunciaram na manhã desta quarta-feira que a autoridade reguladora da Alemanha, o Instituto Paul Ehrlich, aprovou a testagem clínica de uma vacina desenvolvida pelas duas empresas contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
A vacina, chamada de BNT162, passará por uma primeira fase de testes. Por lá, o índice DAX, de Frankfurt, encerrou o dia com ganho de 1,61%, aos 10.415,03 pontos.
Os ganhos de todas as bolsas foram ampliados, ainda, pelo salto do petróleo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevar o tom contra o Irã e ameaçar destruir embarcações do país
A notícia põe tensão no mercado da commodity energética, altamente dependente do Estreito de Ormuz, rota do Oriente Médio, que pode ser obstruído pelo país persa, e deu força às petroleiras.
Em Londres, as ações da British Petroleum encerraram o dia em alta de 6,00%. Por lá, o índice FTSE 100fechou em alta de 2,30%, a 5.770,63 pontos.
Em Milão, o índice FTSE MIB subiu 1,91% e em Paris, o CAC 40 avançou 1,25%.
O índice Ibex 35, de Madri, fechou em alta de 1,28%, enquanto o PSI 20, de Lisboa, encerrou o dia com ganho de 1,60%, a 4100,59 pontos, na máxima do dia.

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