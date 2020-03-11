Os 4 cenários em que o ES perde (e muito) dinheiro do petróleo

Arrecadação com royalties e participações do petróleo pode cair pela metade no Espírito Santo Crédito: Divulgação

perdas na arrecadação que podem variar de R$ 947 milhões a R$ 1,332 bilhão em 2020, a depender da cotação do brent. Aqui no Espírito Santo , - que é o terceiro maior Estado produtor do país - quatro cenários foram traçados pela equipe econômica, que prevêa depender da cotação do brent.

O cenário mais pessimista considera o barril a um preço médio de US$ 25. Se esse for o valor a se confirmar, deixarão de entrar neste ano no cofre estadual capixaba R$ 1,332 bilhão. A quantia é mais da metade do que está previsto de receita com as compensações financeiras petrolíferas, de R$ 2,2 bilhões, conforme consta no Orçamento de 2020.

Já se o barril fechar o ano com um preço médio de US$ 30, as perdas serão da ordem de R$ 1,213 bi. Com o brent a US$ 35, a frustração de receita será de R$ 1,080 bilhão. A menor perda calculada, por sua vez, de R$ 947 milhões, toma como base o barril a US$ 40.

Vale lembrar que no Orçamento feito pelo governo do Estado para este ano, o preço médio esperado do barril era de US$ 60 e o câmbio a R$ 4,30.

Os novos cálculos, feitos pela equipe da Secretaria da Fazenda (Sefaz), também levaram em consideração o dólar mais alto do aquele que constava na peça orçamentária. Agora, a cotação usada como base foi de R$ 4,60. No mercado, hoje (até esta publicação) o preço do barril de petróleo está na casa dos US$ 36 e o câmbio a R$ 4,67.

À coluna, o governador Renato Casagrande (PSB) destacou a preocupação que existe em torno deste novo cenário, mas garantiu que, mesmo se a queda de receita se efetivar, o Estado será capaz de honrar seus compromissos e manter o equilíbrio fiscal.

"É um valor muito significativo para um ano. É lógico que a nossa expectativa é para que os países se ajustem e o valor (do barril) volte a um patamar razoável e equilibrado, de US$ 50 a US$ 60. Mas se perdermos R$ 1 bilhão, isso não afeta a nossa nota A do Tesouro (Nacional). Nós lá em 2013 perdemos (recursos com) o Fundap e mantivermos a nota A" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

“A gente perde com esses últimos anos porque a Petrobras reduziu muito a produção de petróleo no Espírito Santo. Eles ficaram sem saber se iam renovar o novo Jubarte. Mas agora estão preparando investimentos. Então, juntando esses dois fatores, produção baixa e preço do petróleo, teremos impacto na nossa receita.”

ES TAMBÉM PODE SOFRER IMPACTO EM RECEITA DE ICMS

O sinal de alerta do governo também está aceso para a possibilidade de recuo na receita do ICMS do combustível, que hoje representa R$ 1,2 bilhão por ano para o Estado e R$ 400 milhões para os municípios. Isso porque se o preço do petróleo cair muito, a Petobras pode vir a reduzir o valor da gasolina , o que consequentemente trará reflexos para a arrecadação estadual. Mas como até o momento não há nenhuma sinalização por parte da Petrobras ou do governo federal para este movimento, o Estado não fez nenhuma projeção.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, afirmou que neste ano já foram arrecadados até o momento R$ 386 milhões em royalties e Participações Especiais e ponderou que o efeito da queda do preço do barril ainda vai levar cerca de dois meses para “chegar”, uma vez que esse é o tempo para os repasses ao caixa público.

Pegoretti chamou a atenção para o fato de que o impacto na arrecadação, se ele se concretizar, não será inteiro sentindo, já que parte dos recursos seria destinado para o Fundo Soberano. “Ou seja, se eu recebo R$ 1 bilhão, cerca de R$ 200 milhões a R$ 250 milhões iriam para o fundo. Nós não estaríamos contando com essa receita. Então, o Fundo Soberano acaba funcionando também como um mecanismo de amortecimento dos impactos.”