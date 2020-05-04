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Covid-19

Carga da China com mais de 50 mil testes PCR chega ao ES

Equipamento havia sido comprado no final do mês de abril e chegou ao Espírito Santo nesta segunda-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 17:28

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 17:28

Carregamento com quase 53 mil testes PCR chegaram ao Estado nesta segunda-feira (4)
Carregamento com quase 53 mil testes PCR chegaram ao Estado nesta segunda-feira (4) Crédito: Reprodução/Sesa
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), recebeu, no final da manhã desta segunda-feira (04), a carga proveniente da China com 52.800 mil testes PCR, que haviam sido adquiridos no início do mês de abril. Os testes serão encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) para a realização de testagens do novo Coronavírus. Com a chegada da nova carga, o laboratório conta com mais de 90 mil testes disponíveis.
De acordo com o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, o Estado contou com o apoio de uma empresa que realizou o traslado para a elaboração de uma nova rota para retirada da carga do país de origem. Executamos uma rota nova para que evitássemos quaisquer espécies de confisco devido à importância do material diante do cenário mundial, disse.
A carga saiu da China no dia 26 de abril, a caminho de Hong Kong, uma opção devido à superlotação dos aeroportos chineses e reprogramações de voos que estavam acontecendo no país. De Hong Kong, a carga passou por Amsterdã, na Holanda, até chegar ao Brasil, com desembarque em Guarulhos (São Paulo), na última quinta-feira (30).

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Devido à limitação nos voos com destino a Vitória, os testes foram escoltados até o Estado via transporte terrestre. Nesta segunda-feira, a carga recebeu liberação por parte da Receita Federal e será encaminhada ao Lacen/ES.
Toda a operação logística foi realizada pelo Governo do Estado e três empresas capixabas. A Medlog Consultoria e Logistica Aduaneira, com a liberação da carga na China e no Brasil; a Radar Logistics, pelo transporte aéreo da mercadoria até o Brasil e a Sgaria, uma das responsáveis pela compra.

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