Vale doa mais de 600 mil equipamentos de proteção a hospitais que atendem pelo SUS no ES

Profissionais que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus no Estado passaram a contar com um significativo reforço em seu trabalho de atendimento aos pacientes. A Vale doou em abril um total de 618 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a quatro hospitais no Espírito Santo. As unidades, que atendem à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), receberam 316 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 302 mil luvas, distribuídas na última semana do mês de abril.
Ao longo de maio, uma nova remessa de peças entre máscaras N95 (de proteção respiratória), aventais e kits de testes rápidos será também fornecida diretamente pela Vale às estruturas hospitalares. A iniciativa integra-se a outras implantadas pela companhia como instrumento de apoio ao Governo Federal no enfrentamento à pandemia.
Dos quatro hospitais beneficiados no Espírito Santo, dois estão situados na Grande Vitória (Dório Silva e Dr. Jayme Santos Neves, na Serra) e dois no interior do Estado (João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e São José, em Colatina). Para a seleção, foram utilizados como critérios técnicos o número de habitantes dos municípios, as entregas realizadas pelo Governo Federal e a presença da Vale na região, entre outros indicadores.
Ciente da importância da solidariedade e da responsabilidade social nestes dias desafiadores, o diretor de Sustentabilidade da empresa, Sérgio Leite, ressaltou que a disponibilidade de equipamentos é determinante para proteger as equipes de saúde, grupo bastante vulnerável à infecção, e mencionou o trabalho de precaução feito em outros espaços, inclusive no ambiente laboral.
"Esses equipamentos são importantes para proteger as equipes de saúde que estão na linha de frente na luta contra o novo coronavírus. Esse conjunto de ações reforça nosso compromisso com toda a sociedade, incluindo nossos empregados, familiares e comunidades"
Gratidão e satisfação
O diretor-geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Rogério Griffo, avaliou que o conjunto de materiais encaminhados pela Vale consolida-se como um forte aporte de segurança e de motivação para a valente força de trabalho da área de saúde.
"Recebemos com muita alegria e satisfação uma contribuição sobremodo importante da Vale com EPIs, numa quantidade expressiva. Ficamos muito felizes em saber de iniciativas de empresas como a Vale e satisfeitos em ver a parceria que está sendo construída neste momento. Não há outro caminho senão a solidariedade, darmos as mãos. Ficamos muitos felizes em termos parceiros como a Vale. Muito obrigado"
Assista ao vídeo: Diretor-geral do Hospital Dr. Jayme fala sobre a importância da contribuição
O mesmo reconhecimento foi demonstrado pela diretora-geral do Hospital Dório Silva, Katiana Erler Rodrigues, ao falar sobre a relevância dessa contribuição.
"A iniciativa da Vale em nos aportar com insumos nos auxilia a enfrentar este momento tão adverso que estamos vivenciando. Temos a missão de entregar uma assistência com segurança. Nossos funcionários também se sentem mais seguros. São iniciativas como esta que vão ajudar a superar esse momento tão complexo no mundo"
Assista ao vídeo: Diretora-geral do Hospital Dório Silva ressalta relevância da missão solidária
Engajamento em todo o Brasi
O enfrentamento à Covid-19 é uma missão que a Vale abraçou não só no Estado, mas também em todo o Brasil. A empresa adquiriu 5 milhões de testes rápidos e 15,8 milhões de EPIs para o Governo Federal, responsável pela definição da logística de distribuição entre os Estados.
Veja o vídeo: As ações da Vale de combate ao coronavírus no Estado e no Brasil
Fornecedores
Para dar suporte a seus fornecedores neste período, a Vale antecipou R$ 521 milhões em pagamentos a pequenas e médias empresas no país desde o
começo da crise causada pela epidemia. Mais R$ 411 milhões, segundo anunciou a empresa, foram injetados na economia nacional em antecipações de recursos no mês de abril, somando R$ 932 milhões destinados a socorrer de mais 3 mil fornecedores. No Espírito Santo, o valor antecipado a fornecedores e injetado na economia ultrapassa R$ 90 milhões.