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Vale doa mais de 600 mil equipamentos de proteção a hospitais que atendem pelo SUS no ES

Engajada na luta contra o novo coronavírus, a empresa já distribuiu 316 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 302 mil luvas para as equipes de saúde e se prepara para novo fornecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:49

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:49

Colaboradores do Hospital São José, em Colatina, conferem os equipamentos recém-chegados à unidade
Colaboradores do Hospital São José, em Colatina, conferem os equipamentos recém-chegados à unidade Crédito: Anderson Bibico
Profissionais que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus no Estado passaram a contar com um significativo reforço em seu trabalho de atendimento aos pacientes. A Vale doou em abril um total de 618 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a quatro hospitais no Espírito Santo. As unidades, que atendem à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), receberam 316 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 302 mil luvas, distribuídas na última semana do mês de abril.
Ao longo de maio, uma nova remessa de peças  entre máscaras N95 (de proteção respiratória), aventais e kits de testes rápidos  será também fornecida diretamente pela Vale às estruturas hospitalares. A iniciativa integra-se a outras implantadas pela companhia como instrumento de apoio ao Governo Federal no enfrentamento à pandemia.
Funcionários do Hospital Dório Silva, na Serra, receberam da Vale o novo material de proteção para o trabalho
Funcionários do Hospital Dório Silva, na Serra, receberam da Vale o novo material de proteção para o trabalho Crédito: Anderson Bibico
Dos quatro hospitais beneficiados no Espírito Santo, dois estão situados na Grande Vitória (Dório Silva e Dr. Jayme Santos Neves, na Serra) e dois no interior do Estado (João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e São José, em Colatina). Para a seleção, foram utilizados como critérios técnicos o número de habitantes dos municípios, as entregas realizadas pelo Governo Federal e a presença da Vale na região, entre outros indicadores.
No Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, grupo também recebeu os EPIs dados pela empresa
No Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, grupo também recebeu os EPIs dados pela empresa Crédito: Anderson Bibico
Ciente da importância da solidariedade e da responsabilidade social nestes dias desafiadores, o diretor de Sustentabilidade da empresa, Sérgio Leite, ressaltou que a disponibilidade de equipamentos é determinante para proteger as equipes de saúde, grupo bastante vulnerável à infecção, e mencionou o trabalho de precaução feito em outros espaços, inclusive no ambiente laboral.
"Esses equipamentos são importantes para proteger as equipes de saúde que estão na linha de frente na luta contra o novo coronavírus. Esse conjunto de ações reforça nosso compromisso com toda a sociedade, incluindo nossos empregados, familiares e comunidades"
Sérgio Leite - Diretor de Sustentabilidade da Vale

Gratidão e satisfação

O diretor-geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Rogério Griffo, avaliou que o conjunto de materiais encaminhados pela Vale consolida-se como um forte aporte de segurança e de motivação para a valente força de trabalho da área de saúde.
Equipe do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em frente ao caminhão com os itens que foram doados
Equipe do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em frente ao caminhão com os itens que foram doados Crédito: Anderson Bibico
"Recebemos com muita alegria e satisfação uma contribuição sobremodo importante da Vale com EPIs, numa quantidade expressiva. Ficamos muito felizes em saber de iniciativas de empresas como a Vale e satisfeitos em ver a parceria que está sendo construída neste momento. Não há outro caminho senão a solidariedade, darmos as mãos. Ficamos muitos felizes em termos parceiros como a Vale. Muito obrigado"
Rogério Griffo - Diretor-geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neve
Assista ao vídeo: Diretor-geral do Hospital Dr. Jayme fala sobre a importância da contribuição
O mesmo reconhecimento foi demonstrado pela diretora-geral do Hospital Dório Silva, Katiana Erler Rodrigues, ao falar sobre a relevância dessa contribuição.
"A iniciativa da Vale em nos aportar com insumos nos auxilia a enfrentar este momento tão adverso que estamos vivenciando. Temos a missão de entregar uma assistência com segurança. Nossos funcionários também se sentem mais seguros. São iniciativas como esta que vão ajudar a superar esse momento tão complexo no mundo"
Katiana Erler Rodrigue - Diretora-geral do Hospital Dório Silva
Assista ao vídeo: Diretora-geral do Hospital Dório Silva ressalta relevância da missão solidária

Engajamento em todo o Brasi

O enfrentamento à Covid-19 é uma missão que a Vale abraçou não só no Estado, mas também em todo o Brasil. A empresa adquiriu 5 milhões de testes rápidos e 15,8 milhões de EPIs para o Governo Federal, responsável pela definição da logística de distribuição entre os Estados.
Veja o vídeo: As ações da Vale de combate ao coronavírus no Estado e no Brasil

Fornecedores

Para dar suporte a seus fornecedores neste período, a Vale antecipou R$ 521 milhões em pagamentos a pequenas e médias empresas no país desde o
começo da crise causada pela epidemia. Mais R$ 411 milhões, segundo anunciou a empresa, foram injetados na economia nacional em antecipações de recursos no mês de abril, somando R$ 932 milhões destinados a socorrer de mais 3 mil fornecedores. No Espírito Santo, o valor antecipado a fornecedores e injetado na economia ultrapassa R$ 90 milhões.

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