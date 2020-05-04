Vale doa mais de 600 mil equipamentos de proteção a hospitais que atendem pelo SUS no ES

Colaboradores do Hospital São José, em Colatina, conferem os equipamentos recém-chegados à unidade Crédito: Anderson Bibico

Profissionais que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus no Estado passaram a contar com um significativo reforço em seu trabalho de atendimento aos pacientes. A Vale doou em abril um total de 618 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a quatro hospitais no Espírito Santo. As unidades, que atendem à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), receberam 316 mil máscaras cirúrgicas descartáveis e 302 mil luvas, distribuídas na última semana do mês de abril.

Ao longo de maio, uma nova remessa de peças  entre máscaras N95 (de proteção respiratória), aventais e kits de testes rápidos  será também fornecida diretamente pela Vale às estruturas hospitalares. A iniciativa integra-se a outras implantadas pela companhia como instrumento de apoio ao Governo Federal no enfrentamento à pandemia.

Funcionários do Hospital Dório Silva, na Serra, receberam da Vale o novo material de proteção para o trabalho Crédito: Anderson Bibico

Dos quatro hospitais beneficiados no Espírito Santo, dois estão situados na Grande Vitória (Dório Silva e Dr. Jayme Santos Neves, na Serra) e dois no interior do Estado (João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, e São José, em Colatina). Para a seleção, foram utilizados como critérios técnicos o número de habitantes dos municípios, as entregas realizadas pelo Governo Federal e a presença da Vale na região, entre outros indicadores.

No Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, grupo também recebeu os EPIs dados pela empresa Crédito: Anderson Bibico

Ciente da importância da solidariedade e da responsabilidade social nestes dias desafiadores, o diretor de Sustentabilidade da empresa, Sérgio Leite, ressaltou que a disponibilidade de equipamentos é determinante para proteger as equipes de saúde, grupo bastante vulnerável à infecção, e mencionou o trabalho de precaução feito em outros espaços, inclusive no ambiente laboral.

"Esses equipamentos são importantes para proteger as equipes de saúde que estão na linha de frente na luta contra o novo coronavírus. Esse conjunto de ações reforça nosso compromisso com toda a sociedade, incluindo nossos empregados, familiares e comunidades" Sérgio Leite - Diretor de Sustentabilidade da Vale

Gratidão e satisfação

O diretor-geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Rogério Griffo, avaliou que o conjunto de materiais encaminhados pela Vale consolida-se como um forte aporte de segurança e de motivação para a valente força de trabalho da área de saúde.

Equipe do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em frente ao caminhão com os itens que foram doados Crédito: Anderson Bibico

"Recebemos com muita alegria e satisfação uma contribuição sobremodo importante da Vale com EPIs, numa quantidade expressiva. Ficamos muito felizes em saber de iniciativas de empresas como a Vale e satisfeitos em ver a parceria que está sendo construída neste momento. Não há outro caminho senão a solidariedade, darmos as mãos. Ficamos muitos felizes em termos parceiros como a Vale. Muito obrigado" Rogério Griffo - Diretor-geral do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neve

Assista ao vídeo: Diretor-geral do Hospital Dr. Jayme fala sobre a importância da contribuição

Your browser does not support the video tag.

O mesmo reconhecimento foi demonstrado pela diretora-geral do Hospital Dório Silva, Katiana Erler Rodrigues, ao falar sobre a relevância dessa contribuição.

"A iniciativa da Vale em nos aportar com insumos nos auxilia a enfrentar este momento tão adverso que estamos vivenciando. Temos a missão de entregar uma assistência com segurança. Nossos funcionários também se sentem mais seguros. São iniciativas como esta que vão ajudar a superar esse momento tão complexo no mundo" Katiana Erler Rodrigue - Diretora-geral do Hospital Dório Silva

Assista ao vídeo: Diretora-geral do Hospital Dório Silva ressalta relevância da missão solidária

Your browser does not support the video tag.

Engajamento em todo o Brasi

O enfrentamento à Covid-19 é uma missão que a Vale abraçou não só no Estado, mas também em todo o Brasil. A empresa adquiriu 5 milhões de testes rápidos e 15,8 milhões de EPIs para o Governo Federal, responsável pela definição da logística de distribuição entre os Estados.

Veja o vídeo: As ações da Vale de combate ao coronavírus no Estado e no Brasil

Your browser does not support the video tag.

Fornecedores

Para dar suporte a seus fornecedores neste período, a Vale antecipou R$ 521 milhões em pagamentos a pequenas e médias empresas no país desde o