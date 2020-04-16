Empresas fazem isolamento e teste antes de embarque em plataformas no ES

FPSO Espírito Santo, operada pela SBM para a Shell, produz petróleo no Parque das Conchas, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Shell

Havia 53 tripulantes no navio, sendo que os demais testaram negativo ou inconclusivo. Os infectados foram trazidos para um hotel em Vitória para ficarem em isolamento, e a plataforma passa por serviço de desinfecção.

A SBM Offshore, dona da plataforma que é afretada pela Petrobras e que também opera em parceria com a estatal e com a Shell em mais outras duas plataformas no litoral capixaba (FPSO Cidade de Anchieta e FPSO Espírito Santo), informou que está adotando em toda a sua frota a "quarentena monitorada" da equipe antes do embarque, além da realização de testes.

"As equipes agora estão sendo testadas antes do embarque. Dessa forma, casos positivos são identificados, seu embarque é impedido e recebem assistência médica em terra", informou a SBM.

Petrobras , que opera várias plataformas próprias no Estado e também campos em terra, afirmou que, entre as medidas já implantadas está a redução do efetivo nas unidades operacionais ao mínimo necessário para a operação segura em atividades essenciais.

A estatal também citou a aquisição de testes para casos suspeitos; isolamento monitorado pré-embarque; monitoramento contínuo de todos os casos suspeitos e confirmados, além da adoção do teletrabalho em todas as atividades administrativas e para as pessoas no grupo de risco em qualquer atividade.

Segundo a Petrobras, foi implementado o monitoramento de sete dias antes do embarque. Nesse período, "os colaboradores ficam em isolamento, recebem orientação de equipes médicas, são monitorados periodicamente sobre seu estado de saúde e têm acesso a um canal 24 horas para reporte de eventuais sintomas. Todos passam por uma triagem médica antes de embarcar. Aqueles que apresentam qualquer sintoma neste período não embarcam", explicou.

Já a Shell, que produz no Estado na FPSO Espírito Santo, operada pela SBM Offshore no complexo do Parque das Conchas, informou que a embarcação opera normalmente, "com medidas sanitárias adicionais para garantir a segurança de seus tripulantes".

Segundo a petroleira anglo-holandesa, entre as medidas estão o distanciamento social e anamnese pré-embarque, com o objetivo de restringir a circulação de pessoas, minimizar o risco de contaminação a bordo e a disseminação da Covid-19