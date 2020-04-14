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Ataque informático

Hackers invadem sistema da EDP e ameaçam expor dados da empresa

Invasores cibernéticos acessaram sistema global da EDP, que já identificou reflexos no Espírito Santo e no Brasil. Operações pelo site não estão funcionando

Públicado em 

14 abr 2020 às 19:12
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Energia é distribuída pela EDP para 70 municípios do Espírito Santo
Energia é distribuída pela EDP para 70 municípios do Espírito Santo Crédito: Colin Behrens/Pixabay
O Grupo EDP, com presença em 19 países, foi alvo de uma invasão hacker. A empresa, que também tem negócios no Espírito Santo, sofreu um ataque informático à sua rede corporativa global nesta segunda-feira (13), que trouxe reflexos também para suas operações no Brasil. 
Segundo fontes, trata-se de um ataque de grandes proporções e que pode expor milhares e até milhões de dados da empresa bem como de seus clientes em todo o mundo.
Ao ser procurada, a EDP confirmou o ataque cibernético à coluna, mas explicou que os principais sistemas operacionais, que asseguram o suprimento de energia, não foram afetados. “Mas foram registradas algumas restrições ao funcionamento normal de sistemas corporativos”, reconheceu a companhia.
Uma fonte contou que diversos profissionais que atuam na empresa estão muito preocupados e tiveram suas rotinas de trabalho modificadas. “O sistema está todo fora do ar. O pessoal está trabalhando com bloquinho”, disse uma fonte que pediu para ficar no anonimato.
Até mesmo questões simples, como identificar clientes que estão devendo ou que estão com as contas em dia, não estão sendo possíveis ser realizados pelos profissionais da empresa diante do ataque informático.
A coluna tentou realizar, no início da noite desta terça-feira (14), consultas por meio do site www.edp.com.br e não conseguiu. Ao escolher opções como consulta de débitos, desligamento definitivo ou segunda via de conta, em todas elas apareceu a seguinte mensagem: “Estamos em manutenção! Estamos com nossos serviços indisponíveis no momento.”
Mensagem informa que os serviços online da EDP não estão disponíveis no momento
Mensagem informa que os serviços online da EDP não estão disponíveis no momento Crédito: EDP/Reprodução
De acordo com a EDP, que no Espírito Santo atende aproximadamente 1,5 milhão de clientes em 70 municípios, para conter os efeitos do ataque, ela adotou “prontamente medidas de prevenção e proteção dos sistemas que dão suporte às operações da empresa, para que fossem rapidamente restabelecidos”.
A companhia informou ainda que “a reação do grupo EDP diante deste ataque está sendo articulada com as autoridades competentes”.

HACKERS PEDEM 10 MILHÕES DE EUROS DE RESGATE

O site português JN noticiou que os invasores conseguiram acessar um servidor interno da empresa e tiveram acesso a 10 terabytes de informações. Os hackers ameaçam, ainda de acordo com o JN, tornar os dados públicos ou vendê-los para concorrentes da EDP. A condição para não expor informações da empresa e de seus clientes seria, conforme relata o portal de notícias português, o pagamento de 10 milhões de euros, o que seria equivalente a cerca de R$ 56,7 milhões.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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