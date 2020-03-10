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Novo negócio

Márcio Félix anuncia criação de empresa de energia

O engenheiro, que já foi secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, vai apresentar o novo negócio ao mercado capixaba nesta quinta-feira (12)

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:43

Públicado em 

10 mar 2020 às 19:43
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Márcio Félix Bezerra é engenheiro e atua na área energética Crédito: Saulo Cruz/MME
O engenheiro Márcio Félix anunciou a criação de uma empresa no setor energético, a Energy Platform (EnP). O novo negócio será apresentado na quinta-feira (12) ao mercado capixaba, no auditório da Findes, em Vitória. Em dezembro do ano passado, a coluna chegou a publicar em primeira mão os planos do ex-funcionário de carreira da Petrobras
Segundo comunicado de apresentação da companhia trata-se de uma plataforma para conceber, desenvolver e operar ecossistemas energéticos no Brasil.  O material diz ainda que a proposta da EnP é "identificar oportunidades, estabelecendo alianças estratégicas e modelos de negócios inovadores com vistas a desenvolver projetos aproveitando os recursos que cada região tem para oferece.”
"Conectar, articular e inovar. Esse é o propósito da EnP Energy Platform, uma holding brasileira, com sede no Rio de Janeiro, que nasce com o DNA de contribuir efetivamente com a transição energética"
Márcio Félix - Fundador e Presidente da EnP, em decalaração no LinkedIn
Aqui no Estado será lançada a Energy Platform Espírito Santo (EnP ES), uma empresa dedicada ao Espírito Santo. De acordo com Márcio Félix, será a primeira empresa regional da holding.
Márcio Félix atuou como secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia até setembro de 2019, quando pediu para deixar o cargo. Ele fez parte da equipe do governo federal por três anos e dois meses. Antes disso, já foi secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo nos governos de Renato Casagrande e Paulo Hartung.
Há poucos dias, Félix assumiu a vice-presidência executiva da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip). Também atua como presidente dos conselhos de administração da ES Gás e da Pré-Sal Petróleo.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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