Márcio Félix anuncia criação de empresa de energia

O engenheiro Márcio Félix anunciou a criação de uma empresa no setor energético, a Energy Platform (EnP). O novo negócio será apresentado na quinta-feira (12) ao mercado capixaba, no auditório da Findes, em Vitória. Em dezembro do ano passado, a coluna chegou a publicar em primeira mão os planos do ex-funcionário de carreira da Petrobras.
Segundo comunicado de apresentação da companhia trata-se de uma plataforma para conceber, desenvolver e operar ecossistemas energéticos no Brasil. O material diz ainda que a proposta da EnP é "identificar oportunidades, estabelecendo alianças estratégicas e modelos de negócios inovadores com vistas a desenvolver projetos aproveitando os recursos que cada região tem para oferece.”
"Conectar, articular e inovar. Esse é o propósito da EnP Energy Platform, uma holding brasileira, com sede no Rio de Janeiro, que nasce com o DNA de contribuir efetivamente com a transição energética"
Aqui no Estado será lançada a Energy Platform Espírito Santo (EnP ES), uma empresa dedicada ao Espírito Santo. De acordo com Márcio Félix, será a primeira empresa regional da holding.
Márcio Félix atuou como secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia até setembro de 2019, quando pediu para deixar o cargo. Ele fez parte da equipe do governo federal por três anos e dois meses. Antes disso, já foi secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo nos governos de Renato Casagrande e Paulo Hartung.
Há poucos dias, Félix assumiu a vice-presidência executiva da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip). Também atua como presidente dos conselhos de administração da ES Gás e da Pré-Sal Petróleo.