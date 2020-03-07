ES briga praticamente sozinho por dinheiro do petróleo

Plataforma de petróleo: distribuição dos royalties será analisada pelo STF em abril Crédito: André Motta de Souza/Agência Petrobras

Em menos de cinco meses, o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) foi a Brasília duas vezes peregrinar pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para conversar com ministros sobre a redistribuição dos royalties do petróleo, que pode render uma queda bilionária de receitas para os cofres estadual e municipais capixabas.

A ida mais recente aconteceu na última terça-feira, 3, e a anterior foi em outubro do ano passado , quando ainda havia a perspectiva de a votação no Supremo acontecer em 2019. Agora, a nova data é prevista para 29 abril.

Quem assiste ao vídeo publicado por Casagrande nas redes sociais tem a impressão que a fala do governador parece se repetir em relação ao trabalho que foi feito na sua viagem anterior. Mas para quê então bater à porta dos ministros em um espaço de tempo tão curto e por que transmitir, se não a mesma, uma mensagem bem parecida à sociedade?

Pois bem, para marcar posição e evitar que os prejuízos de uma nova divisão dos royalties, como querem os Estados não produtores, abalem as receitas do Espírito Santo.

Mas além de tentar defender as receitas vindas do ouro negro, nos bastidores, a avaliação é que a insistência de Casagrande no tema também está relacionada à atuação pouco efetiva dos demais Estados produtores. Por mais que as perdas para o Rio de Janeiro e São Paulo sejam gigantes, de respectivamente R$ 114,2 bilhões e R$ 22,7 bi até 2025, esses entes não abraçaram a pauta com a importância que ela merece.

POUCO INTERESSE

Ainda que oficialmente as declarações de representantes do governo capixaba sejam no sentido de que as tratativas sobre o tema envolvem representantes dos três principais Estados produtores do país, na prática, Rio e São Paulo estão indo à reboque.

Um exemplo disso é o estudo que foi contratado à Fipe. Os cálculos trazem dados dos três Estados que juntos respondem por 93% da produção nacional de petróleo, mas foi encomendado e bancado somente pelo Espírito Santo.

JUSTIFICATIVAS

Aqui ressalto três pontos principais que justificam essa tomada de dianteira.

1) Como já mencionado, Rio e São Paulo não estão mobilizados pela causa com a mesma intensidade, ou seja, esperar por eles para desembolsar recursos poderia ser um atraso de vida.

2) Ainda que os nossos vizinhos quisessem muito contribuir para este estudo, a contratação conjunta demoraria meses por conta da já tão conhecida burocracia, tempo que os Estados não têm, visto que a votação está agendada para o próximo mês.

3) E por que então não encomendar um estudo que avaliasse apenas o Espírito Santo? Porque seria um erro estratégico. Ao mostrar os prejuízos dos três entes, de R$ 155 bilhões, o Estado consegue dar ao Supremo a dimensão do problema fiscal que pode ser criado para os caixas públicos.

Aliás, esse e outros números foram um dos motivos da nova ida de Casagrande e sua equipe à Brasília.

O governador entregou aos ministros o estudo da Fipe e também um material produzido pela equipe do Nupetro e Ppetro , que são os núcleos formados por profissionais da Fazenda e da Procuradoria para estudar e acompanhar de perto tudo o que diz respeito às receitas e questões jurídicas petrolíferas.

A formação desse grupo, criado em 2019, é um dos fatores que coloca o Espírito Santo em destaque no debate. Os profissionais conseguiram reunir informações técnicas e jurídicas que embasam a tese do porquê a redistribuição dos royalties proposta não é plausível.

Os procuradores do Estado Claudio Madureira, Rodrigo de Paula e Erfen Ribeiro ao lado do presidente Dias Toffoli e do governador Renato Casagrande, em Brasília Crédito: CNJ/Divulgação

SACRIFÍCIOS

Além do royalty ser reconhecidamente uma receita de caráter indenizatório pelos impactos que a exploração causa onde ela acontece - e isso está previsto na Constituição -, tem outro ponto que é utilizado como argumento pela equipe capixaba. Haverá um sacrifício muito grande das receitas dos produtores sem oferecer ganho significativo aos não produtores.

Ao dividir a porção que cabe ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro e a São Paulo entre os entes remanescentes, os ganhos mensais para cada cidadão seriam de apenas R$ 6,96.

“Você quebra o Rio e o Espírito Santo e ao mesmo tempo entrega um valor pífio aos demais Estados. O Bolsa Família resolveria o problema melhor do que os R$ 6,96”, esbravejou uma fonte que acompanha de perto o assunto.

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