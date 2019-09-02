Márcio Félix deixa o Ministério de Minas e Energia

Márcio Félix já foi secretário de Desenvolvimento do Estado. Crédito: Divulgação

A saída da função foi comunicada nesta segunda-feira. A portaria n° 2.282 consta no Diário Oficial da União. O documento, assinado pelo ministro-chefe da Casal Civil, Onyx Lorenzoni, informa que a exoneração se deu a pedido de Márcio Félix.

Em uma carta, enviada por Félix ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o engenheiro agradece a oportunidade de ter integrado a equipe e explica que sua saída está ligada a "razões estritamente pessoais".

O ministro respondeu Félix por meio de uma outra carta, onde agradece os esforços do secretário e destaca o seu trabalho.

"No desempenho de importantes cargos, soube lidar, muito bem, com o dilema diário de identificar prioridades e de atribuir velocidade a questões primordiais para o desenvolvimento sustentável do país, conciliando demandas; levando, a excelentes termos, eventuais divergências; e superando desafios, razões pelas quais suas “Impressões Digitais” podem ser percebidas nos diversos Setores por onde labutou", diz Albuquerque.

Procurado, Félix, que também já foi secretário de Estado de Desenvolvimento e gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo, não retornou à coluna até o momento.