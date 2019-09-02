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Beatriz Seixas

Márcio Félix deixa o Ministério de Minas e Energia

Exoneração saiu no Diário Oficial desta segunda-feira

Públicado em 

02 set 2019 às 13:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Márcio Félix já foi secretário de Desenvolvimento do Estado. Crédito: Divulgação
O engenheiro Márcio Félix, que estava no cargo de secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, foi exonerado. Ele fazia parte da equipe do governo federal desde 22 de julho de 2016.
A saída da função foi comunicada nesta segunda-feira. A portaria n° 2.282 consta no Diário Oficial da União. O documento, assinado pelo ministro-chefe da Casal Civil, Onyx Lorenzoni, informa que a exoneração se deu a pedido de Márcio Félix. 
Em uma carta, enviada por Félix ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o engenheiro agradece a oportunidade de ter integrado a equipe e explica que sua saída está ligada a "razões estritamente pessoais".
O ministro respondeu Félix por meio de uma outra carta, onde agradece os esforços do secretário e destaca o seu trabalho.
"No desempenho de importantes cargos, soube lidar, muito bem, com o dilema diário de identificar prioridades e de atribuir velocidade a questões primordiais para o desenvolvimento sustentável do país, conciliando demandas; levando, a excelentes termos, eventuais divergências; e superando desafios, razões pelas quais suas “Impressões Digitais” podem ser percebidas nos diversos Setores por onde labutou", diz Albuquerque. 
Procurado, Félix, que também já foi secretário de Estado de Desenvolvimento e gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo, não retornou à coluna até o momento.
A expectativa é que o engenheiro passe a integrar a companhia ES Gás. Ele foi convidado em junho deste ano pelo governador Renato Casagrande (PSB) para fazer parte do Conselho Administrativo da nova estatal. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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