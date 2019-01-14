Márcio Félix é nomeado secretário de Petróleo e Gás

Ex-secretário de Estado do Desenvolvimento, o engenheiro Márcio Félix foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta, cargo que ele já havia ocupado durante parte do governo de Michel Temer. A nomeação foi publicada nesta segunda (14) no Diário Oficial da União.
Funcionário da Petrobras há 35 anos, Félix já atuou como gerente-geral de América do Norte e África na Exploração e Produção Internacional da empresa. Ele tem sido o principal interlocutor do governo federal com o setor petrolífero.
No ano passado, o então governador Paulo Hartung convidou Márcio Félix, que era o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, para assumir a presidência da distribuidora estadual de gás natural, sociedade criada pelo Estado e a BR Distribuidora.