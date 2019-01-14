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Leonel Ximenes

Márcio Félix é nomeado secretário de Petróleo e Gás

A nomeação foi publicada nesta segunda (14) no Diário Oficial da União

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 12:54

Públicado em 

14 jan 2019 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Márcio Félix já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Crédito: Divulgação
Ex-secretário de Estado do Desenvolvimento, o engenheiro Márcio Félix foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta, cargo que ele já havia ocupado durante parte do governo de Michel Temer. A nomeação foi publicada nesta segunda (14) no Diário Oficial da União.
Funcionário da Petrobras há 35 anos, Félix já atuou como gerente-geral de América do Norte e África na Exploração e Produção Internacional da empresa. Ele tem sido o principal interlocutor do governo federal com o setor petrolífero.
No ano passado, o então governador Paulo Hartung convidou Márcio Félix, que era o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, para assumir a presidência da distribuidora estadual de gás natural, sociedade  criada pelo Estado e a BR Distribuidora.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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