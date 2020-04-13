Contágio em plataforma: Superintendência do Trabalho notifica empresas

Plataforma de petróleo FPSO está em atividade no Sul do Estado Crédito: Thiago Guimarães/Secom

A Superintendência do Trabalho no Espírito Santo está notificando as empresas Petrobras e a SBM Offshore, que atuam na plataforma no litoral Sul do Estado onde 34 trabalhadores foram infectados pelo novo coronavírus . Além disso, o órgão requer informações de como ocorreu o contágio, entre outros assuntos relacionados à doença.

Na última sexta-feira (10), o Ministério Público do Trabalho (MPT) já havia informado que abriu uma investigação para apurar a contaminação. O órgão vai avaliar se havia irregularidades na embarcação e se a empresa seguiu as orientações prévias dos órgãos trabalhistas.

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A plataforma FPSO Capixaba, navio da empresa SBM afretado pela Petrobras, opera nos campos de Cachalote e Jubate, na região petrolífera conhecida como Parque das Baleias, em Marataízes, no litoral Sul do Estado.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou, por meio de nota, que foram registrados 47 casos positivos de Covid-19 em duas plataformas marítimas, nos dias 9 e 10 de abril. Embora a agência não tenha especificado as localidades, uma delas é a que está no Espírito Santo. Segundo a nota, os trabalhadores foram desembarcados e a produção das unidades foi interrompida, para realização dos procedimentos de desinfecção.

De acordo com a ANP, continua nas plataformas apenas o pessoal essencial para a manutenção segura das unidades na locação. A agência disse ainda que recebe informações diárias e detalhadas acerca da situação operacional das plataformas marítimas.