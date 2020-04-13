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Confirmados com Covid-19

Coronavírus no ES: 4 trabalhadores de plataforma estão internados, diz Sindipetro

Após 34 funcionários da plataforma FPSO Capixaba testarem positivo para a doença, quatro deles precisaram ser levados para hospitais da Grande Vitória desde a última sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 11:24

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 11:24

FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias
A FPSO Capixaba, que opera no Sul do Estado, teve 34 trabalhadores infectados por coronavírus Crédito: Agência Petrobras
Quatro trabalhadores da plataforma FPSO Capixaba, na qual 34 testaram positivo para o novo coronavírus, estão internados em hospitais da Grande Vitória. É o que afirma o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), Valnisio Hoffman.
Em entrevista ao programa Bom Dia ES, o representante do Sindipetro-ES informou não ter conhecimento sobre o estado de saúde dos mesmos, mas que as internações ocorreram há dias. As informações foram repassadas por outros trabalhadores que estão hospedados em hotéis da Grande Vitória desde que desembarcaram na última semana após 34 profissionais da plataforma FPSO Capixaba, que opera no litoral Sul do Estado testaram positivo para Covid-19.
Coronavírus no ES - 4 trabalhadores de plataforma estão internados, diz Sindipetro
"Especificamente com as pessoas infectadas, temos contato apenas por telefone com alguns colegas que estão hospedados nesses hotéis. Temos a informação que quatro trabalhadores tiveram de seguir para hospitais desde a última sexta-feira (10) até ontem (domingo). Não sabemos o estado de saúde deles, apenas que um dos hospitais é o Vitória Apart, na Serra. Só conseguimos contato com as pessoas que estão nesses hotéis e outros que estão embarcados", salientou Hoffman.

Coronavírus na FPSO Capixaba

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Na última semana, pelo menos 53 trabalhadores dessa plataforma desembarcaram no Estado e foram alocados em hotéis da Região Metropolitana.
"Essas pessoas estão hospedadas em dois hotéis exclusivos que a Petrobras reservou. Um fica na Serra e o outro em Vitória. Quatro tiveram de deixar esses locais e precisaram ser internados", complementou.

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