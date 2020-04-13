A FPSO Capixaba, que opera no Sul do Estado, teve 34 trabalhadores infectados por coronavírus Crédito: Agência Petrobras

Em entrevista ao programa Bom Dia ES, o representante do Sindipetro-ES informou não ter conhecimento sobre o estado de saúde dos mesmos, mas que as internações ocorreram há dias. As informações foram repassadas por outros trabalhadores que estão hospedados em hotéis da Grande Vitória desde que desembarcaram na última semana após 34 profissionais da plataforma FPSO Capixaba, que opera no litoral Sul do Estado testaram positivo para Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - 4 trabalhadores de plataforma estão internados, diz Sindipetro

"Especificamente com as pessoas infectadas, temos contato apenas por telefone com alguns colegas que estão hospedados nesses hotéis. Temos a informação que quatro trabalhadores tiveram de seguir para hospitais desde a última sexta-feira (10) até ontem (domingo). Não sabemos o estado de saúde deles, apenas que um dos hospitais é o Vitória Apart, na Serra. Só conseguimos contato com as pessoas que estão nesses hotéis e outros que estão embarcados", salientou Hoffman.

Na última semana, pelo menos 53 trabalhadores dessa plataforma desembarcaram no Estado e foram alocados em hotéis da Região Metropolitana.