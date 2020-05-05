Governo do ES não cumpre promessa de novos leitos para Covid-19

"Dia 04 de maio, na segunda-feira, nós já estaremos com leitos privados nos hospitais Santa Mônica, Hospital Vila Velha e Vitória Apart Hospital. Assim teremos 353 leitos de UTI, mais os leitos de enfermaria. Como eu disse, mais de 800 leitos. Eu anunciei isso na semana passada (25)", disse na última coletiva de imprensa.