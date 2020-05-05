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Pandemia

Governo do ES não cumpre promessa de novos leitos para Covid-19

A expectativa era de mais 60 leitos de UTI disponíveis nesta segunda-feira (04) para pacientes infectados com coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 21:12

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 21:12

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A promessa do governador Renato Casagrande de disponibilizar no Espírito Santo 353 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) até segunda-feira (04) para pacientes de Covid-19 não foi cumprida. O número atual é de 293 vagas de UTI em todo o Estado, uma diferença de 60 unidades, segundo dados do Painel Covid-19.
O anúncio foi feito no dia 25 de abril pelo governador, a promessa foi reafirmada em coletiva de imprensa neste sábado (02). Na ocasião, o governador explicou que neste quantitativo de 353 leitos de UTI estavam inclusas vagas em hospitais próprios, filantrópicos e da rede particular.
"Dia 04 de maio, na segunda-feira, nós já estaremos com leitos privados nos hospitais Santa Mônica, Hospital Vila Velha e Vitória Apart Hospital. Assim teremos 353 leitos de UTI, mais os leitos de enfermaria. Como eu disse, mais de 800 leitos. Eu anunciei isso na semana passada (25)", disse na última coletiva de imprensa.
Ao ser questionado no final desta segunda-feira (04), Luiz Carlos Reblin, coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), limitou-se a informar que acredita que o número previsto seria com a soma dos leitos do Hospital Silvio Avidos, em Colatina, mas que ainda estão sendo reformados. Mesmo sem cumprir as metas até agora, a expectativa do governo estadual é que o número atual mais que dobre até junho.

OUTROS LEITOS 

O governador Renato Casagrande prometeu também que haveria 460 leitos de enfermaria até o dia 30 de abril. No entanto, atualmente são 255 vagas disponíveis, 205 a menos do que o anunciado. Por isso o número total de leitos de UTI e enfermaria que chegaria 813, ainda atinge 547 vagas.
Casagrande, em coletiva de imprensa neste sábado (2), deixou claro que aumentar a quantidade de leitos e reduzir a porcentagem de ocupação em 50% da capacidade são fatores importantes para tomar decisões em outras áreas. Entre elas, sobre a abertura do comércio, que permanecerá fechado até domingo (10). Nesta terça-feira (5), a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 69,18%e de enfermaria em 41,57%.
Precisamos ainda ampliar o isolamento social, aumentar os leitos de UTI e diminuir o percentual de leitos ocupados. Vamos avançar na segunda-feira (4) com 353 leitos de UTI, mas é preciso avançar no isolamento, disse em coletiva.

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