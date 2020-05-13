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Efeitos do Isolamento

Brasileiros estão transando menos durante a pandemia

Cuidados pessoais e atividades físicas também estão em segundo plano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 16:43

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 16:43

É possível superar o desgaste do relacionamento e voltar a ter prazer
A pandemia está impactando de forma negativa a vida sexual de boa parte da população. Crédito: shutterstock
O estudo Opiniões Covid-19, realizado entre 29 de abril e 1º de maio, identificou que para 36% dos entrevistados a pandemia de coronavírus está afetando negativamente sua vida sexual. A pesquisa também identifica que boa parte deles, 42%, está tendo menos cuidados pessoais, e nisso incluem-se menos serviços de cabelereiro, manicure, massagens, entre outros.
Outro hábito que também entrou em franco declínio é o de se exercitar - 45% dos entrevistados estão fazendo menos atividades físicas.
Ao mesmo tempo, brasileiros parecem começar a ficar cansados de acompanhar os desdobramentos da doença. Se na primeira pesquisa, feita entre 1º e 3 de abril, durante a primeira fase do isolamento da maioria dos estados do país, 13% revelaram estar vendo menos notícias pela televisão, agora 20% informaram estar evitando ver os fatos relacionados à covid-19 na TV.

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A pesquisa realizada pela Perception, Engaje! Comunicação e Brazil Panels, entrevistou online, em todas as regiões do Brasil, homens e mulheres com mais de 18 anos, das classes ABCD, com margem de erro de até 4%, para saber a opinião dos brasileiros sobre diversas ações cotidianas em meio ao novo cenário vivido com a pandemia.

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