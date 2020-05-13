Brasileiros estão transando menos durante a pandemia

A pandemia está impactando de forma negativa a vida sexual de boa parte da população. Crédito: shutterstock

O estudo Opiniões Covid-19, realizado entre 29 de abril e 1º de maio, identificou que para 36% dos entrevistados a pandemia de coronavírus está afetando negativamente sua vida sexual. A pesquisa também identifica que boa parte deles, 42%, está tendo menos cuidados pessoais, e nisso incluem-se menos serviços de cabelereiro, manicure, massagens, entre outros.

Outro hábito que também entrou em franco declínio é o de se exercitar - 45% dos entrevistados estão fazendo menos atividades físicas.

Ao mesmo tempo, brasileiros parecem começar a ficar cansados de acompanhar os desdobramentos da doença. Se na primeira pesquisa, feita entre 1º e 3 de abril, durante a primeira fase do isolamento da maioria dos estados do país, 13% revelaram estar vendo menos notícias pela televisão, agora 20% informaram estar evitando ver os fatos relacionados à covid-19 na TV.