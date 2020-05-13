ES deve chegar a 400 mortes por Covid-19 até dia 20 de maio, diz Sesa

Para realizar exame para Covid-19 temos três etapas: primeiro vem a coleta do material, aí o município leva o material ao Lacen, que precisa extrair o material molecular que será analisado, usando o kit de extração. Quando o material vai para a análise, é necessário outro kit, o de exames, do qual temos uma boa quantidade, pois nos preparamos. Mas o Brasil hoje tem falta do kit de extração. Recebemos agora um volume que vai nos permitira colocar nossa análise praticamente em dia. Mas há falta desse material no Brasil e quando falta, a extração precisa ser feita de forma manual, o que diminui a capacidade de produção. Estamos equacionando com recurso próprio. Há, hoje, pouco mais de mil exames aguardando a chegada dese kit de extração. Sendo entregue, já vamos normalizar os números ainda essa semana. Com isso, podemos ter cerca de 300 novos casos que estavam aguardando resposta.