Moradores de Santa Maria de Jetibá montam "árvore de máscaras" Crédito: DIvulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: moradores de Santa Maria de Jetibá montam árvore de máscaras

A dona de casa Eliana Schulz Heidamann, de 37 anos, é uma das representantes do grupo. Ela explicou que o trabalho teve início há cerca de um mês, quando quatro pessoas se reuniram para produzir máscaras de tecido para vender. Durante a comercialização, as costureiras também decidiram doar.

Ao todo, três mil máscaras foram doadas a hospitais da Grande Vitória , instituições e moradores de Santa Maria de Jetibá. Somente nesta sexta (15), 500 pessoas que passaram pelo Centro receberam o brinde. Na segunda-feira (18), a partir das 8h, novas máscaras serão doadas em frente ao posto da Polícia Militar , no Centro.

A situação está difícil para todo mundo, tem gente que não tem dinheiro nem para comprar uma máscara. Muita gente que circula pelo Centro não usa nenhuma proteção e resolvemos usar a criatividade para chamar a atenção e ajudar quem precisa. Agora, todo mundo que passar perto da árvore olha com atenção, destacou.

Monumento localizado no Centro da cidade recebeu uma máscara Crédito: Joana Berger

A estátua, que fica em um canteiro no Centro da cidade, foi colocada em novembro 2018 por um grupo de avicultores, durante a tradicional Festa do Ovo e da Galinha. O monumento é uma homenagem aos avicultores, já que o município é um dos principais produtores de ovos do país.

Toda a semana vamos trocar a máscara da galinha como forma de conscientizar as pessoas sobre a importância do uso dela. Nosso objetivo é chamar a atenção de quem passa pelo Centro da cidade. E quem não tem máscara, pode receber uma que está sendo distribuída pelos voluntários, disse a médica veterinária Joana Berger.

CORONAVÍRUS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ