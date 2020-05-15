Coronavírus: moradores de Santa Maria de Jetibá montam árvore de máscaras
Para conscientizar a população de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo, sobre a importância dos cuidados com a higiene pessoal e o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus, um grupo de voluntários montou uma árvore das máscaras no Centro da cidade. O objetivo é distribuir o equipamento de proteção às pessoas.
A árvore escolhida foi uma quaresmeira. A ação realizada nesta sexta-feira (15) contou com o apoio de funcionários públicos da prefeitura e também de policiais militares. Outra medida adotada para chamar a atenção dos moradores é a troca semanal da máscara que foi colocada na estátua da galinha, um dos principais monumentos da cidade.
A dona de casa Eliana Schulz Heidamann, de 37 anos, é uma das representantes do grupo. Ela explicou que o trabalho teve início há cerca de um mês, quando quatro pessoas se reuniram para produzir máscaras de tecido para vender. Durante a comercialização, as costureiras também decidiram doar.
Ao todo, três mil máscaras foram doadas a hospitais da Grande Vitória, instituições e moradores de Santa Maria de Jetibá. Somente nesta sexta (15), 500 pessoas que passaram pelo Centro receberam o brinde. Na segunda-feira (18), a partir das 8h, novas máscaras serão doadas em frente ao posto da Polícia Militar, no Centro.
A situação está difícil para todo mundo, tem gente que não tem dinheiro nem para comprar uma máscara. Muita gente que circula pelo Centro não usa nenhuma proteção e resolvemos usar a criatividade para chamar a atenção e ajudar quem precisa. Agora, todo mundo que passar perto da árvore olha com atenção, destacou.
A estátua, que fica em um canteiro no Centro da cidade, foi colocada em novembro 2018 por um grupo de avicultores, durante a tradicional Festa do Ovo e da Galinha. O monumento é uma homenagem aos avicultores, já que o município é um dos principais produtores de ovos do país.
Toda a semana vamos trocar a máscara da galinha como forma de conscientizar as pessoas sobre a importância do uso dela. Nosso objetivo é chamar a atenção de quem passa pelo Centro da cidade. E quem não tem máscara, pode receber uma que está sendo distribuída pelos voluntários, disse a médica veterinária Joana Berger.
CORONAVÍRUS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ
De acordo com os dados mais recentes do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Santa Maria de Jetibá contabiliza 38 casos confirmados e três óbitos por conta da Covid-19. Na quinta-feira (14), o índice de isolamento social no município foi de 53,5%.