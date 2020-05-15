Governo Bolsonaro dá 10 dias para ES desistir de ação e receber socorro

O governador Renato Casagrande e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Helio Filho/Secom|Marcos Corrêa/PR

Your browser does not support the audio element. Governo Bolsonaro dá 10 dias para ES desistir de ação e poder receber socorro

O ofício, assinado pela Secretaria de Governo da Presidência, também foi encaminhado para outros Estados e municípios que entraram com ações contra o governo federal relacionadas à pandemia após 20 de março.

O processo movido pelo Estado pede a suspensão do pagamento da dívida com a União neste ano. Esse adiamento do pagamento, porém, já consta no projeto de socorro aprovado no Congresso.

Procurado pela reportagem, o governo do Estado confirmou o recebimento da notificação e disse que ela foi encaminhada para análise da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

PROJETO AGUARDA SANÇÃO

O prazo de 10 dias para que Estados e municípios retirem suas ações contra o governo vai contar a partir da data de publicação da lei complementar, o que ainda não ocorreu, uma vez que o projeto de socorro ainda aguarda sanção presidencial.