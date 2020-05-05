ES deve desistir de ação no STF por auxílio bilionário da União

Procurador-geral do ES, Rodrigo de Paula disse que governo estadual deverá desistir de ação que move no STF Crédito: Siumara Gonçalves

socorro financeiro as administrações capixabas pode alcançar R$ 2,2 bilhões entre transferências e adiamento de débitos, ferramenta prevista na proposta em análise no Congresso. Somente a suspensão das parcelas dos débitos com o governo federal e bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES, pode dar alívio de R$ 728 milhões.

Para evitar o acirramento das brigas judiciais, o governo federal conseguiu incluir entre as exigências para ajudar os entes o fim da tramitação dos processos, além de outras obrigações como proibição de reajuste de salários e de realização de concursos públicos até 2022. Para ter acesso a esse auxílio é preciso desistir de ações no STF que contestem a dívida. A ajuda aos Estados e municípios ainda deve ser votada na Câmara dos Deputados, mas não havendo mudança no texto, nós deveremos retirar a ação que temos, explicou o procurador-Geral do Estado, Rodrigo de Paula.

A ação movida pelo governo estadual contra a União, segundo explicou o procurador, foi proposta porque o presidente Bolsonaro informou que iria fazer a suspensão da dívida e não o fez. Como houve essa mudança de posicionamento, ajuizamos a ação, acrescentou.

O Procurador-Geral destacou ainda que não há necessidade de que outras ações no STF sejam retiradas. Pelo nosso entendimento, as ações que precisam ser retiradas são apenas as que dizem respeito à dívida. Assim, outras ações podem seguir em julgamento  como é o caso da divisão dos royalties do petróleo, que está sendo questionado pelo Estado no Supremo.