Veja quanto cada cidade do ES vai receber de ajuda do governo federal

Com as lojas fechadas e serviços sem funcionar, caiu a arrecadação de impostos no Estado e municípios

Além da ajuda financeira que os municípios vão receber, há também a postergação de dívidas dos entes federativos com a União e bancos públicos. Essa postergação representa uma ajuda de R$ 728 milhões para o governo estadual e os municípios capixabas. No entanto, as parcelas do empréstimo serão pagas num segundo momento, após a pandemia.