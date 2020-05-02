ES consegue suspender dívida de R$ 3 milhões com a União

Ministro do STF Alexandre de Moraes Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Alexandre de Moraes garantiu, na última quinta-feira (30), que o Estado não precisará arcar com o débito que tem fruto do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A suspensão do pagamento decorre do difícil momento que Estados, incluindo o Espírito Santo , enfrentam em relação à queda de suas receitas por conta da pandemia do coronavírus.

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, explicou que a decisão não prevê o mês exato que a dívida deverá ser quitada, mas observa que a suspensão é considerada até o momento em que o país atravessar dificuldades com a crise fruto da Covid-19.

De acordo com ele, o Espírito Santo vem buscando conversar com o governo federal para que os débitos fiquem suspensos até dezembro desde ano. Mas vem encontrando alguma resistência junto à Advocacia Geral da União (AGU).

Rodrigo de Paula também ponderou que está programado para ser votado neste sábado (02) o projeto que prevê o socorro aos Estados . “Dependendo do que for aprovado no Congresso, pode ser que a União também suspenda os pagamentos. Essa é uma forma de o governo federal dar suporte aos Estados neste momento de enfrentamento à crise do coronavírus”, frisou.