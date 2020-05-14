Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Bolsonaro deve sair da 'bolha de ódio' e acordar para a realidade', diz Doria
Política

'Bolsonaro deve sair da 'bolha de ódio' e acordar para a realidade', diz Doria

Governador de São Paulo também afirmou que presidente perdeu mais uma chance de 'defender a saúde e a vida dos brasileiros'

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:56

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:56

Governador João Doria
Governador do estado de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), disse que o presidente Jair Bolsonaro deveria sair da "bolha de ódio" e acordar para a realidade. Em uma nota divulgada nesta quinta (14), ele afirma que o presidente perdeu mais uma chance de "defender a saúde e a vida dos brasileiros".
Nesta quinta-feira (14), em uma videoconferência, Bolsonaro conclamou um grupo de empresários de peso a pressionar governadores pela reabertura do comércio. Ele disse que "é guerra" e que o setor empresarial precisa "jogar pesado" com os chefes de governo nos estados.
"Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil", afirmou Bolsonaro, referindo-se ao governador de São Paulo, seu adversário político. "Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra", disse.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Leia a íntegra da nota de Doria:
"Hoje, mais uma vez, o presidente da República perde a chance de defender a saúde e a vida dos brasileiros. São Paulo está lutando para proteger vidas.
O presidente Jair Bolsonaro despreza vidas. Ele prefere fazer comícios, andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto isso, milhares de brasileiros estão morrendo todos os dias.
Acorde para a realidade, presidente Bolsonaro. Saia da bolha de ódio e comece a ser um líder. Se for capaz."

Veja Também

'É guerra, tem que jogar pesado com governadores', diz Bolsonaro a empresários

Bruno Covas permanece internado para tratar inflamação no cólon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Jair Bolsonaro São Paulo (SP) João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados