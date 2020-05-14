Bruno Covas permanece internado para tratar inflamação no cólon

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

O prefeito Bruno Covas (PSDB) deve ficar internado ao menos mais um dia, devido a uma inflamação no cólon, informou o Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira (14).

Covas foi hospitalizado na quarta-feira (13). Ele sentia dores abdominais desde terça (12) e foi ao Sírio-Libanês para uma avaliação clínica, que apontou colite, uma inflamação no cólon, parte central do intestino grosso.

Segundo boletim do hospital, "o plano é manter a observação médica e completar os exames pertinentes".

"Bruno Covas está em ótimo estado geral, praticamente sem nenhum sinal ou sintoma alterado neste momento. Assim, está liberado para exercer suas atividades", diz a nota.

O prefeito tinha reunião marcada com o secretariado para às 15h, em seu gabinete, na prefeitura. Segundo sua equipe, essa reunião foi cancelada. Há ainda um outro compromisso para as 16h, mas por videoconferência.

Covas, 40, está em tratamento para conter um câncer no sistema digestivo, entre o esôfago e o estômago, descoberto no passado. Ele é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Apesar dos problemas, o prefeito continua exercendo sua atividade. Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, ele afirmou que as dificuldades enfrentadas por São Paulo na pandemia do novo coronavírus não têm impedido suas sessões de imunoterapia.