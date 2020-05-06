Senado aprova socorro financeiro da União a Estados e municípios

Deputados aprovaram projeto de socorro em sessão extraordinária virtual da Câmara dos Deputados Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Foram 80 votos favoráveis, ou seja, unanimidade, já que o presidente da sessão não vota. Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Senado acatou a inclusão de novos setores que ficarão fora do congelamento de salários de servidores públicos. Além dos profissionais de saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, foram excluídos do congelamento os trabalhadores da educação pública, os servidores de carreiras periciais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social.

Outra novidade aprovada é a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados até 20 de março de 2020 em todo o território nacional. A suspensão será válida até que a União estabeleça o fim do estado de calamidade pública motivado pela pandemia. Veja a votação dos texto-base e dos destaques:

IDAS E VINDAS DO PROJETO E DE VALORES PARA O ES

Desde o início dos debates, os valores estimados para distribuição aos entes foi sofrendo alterações. O projeto inicial, enviado pelo governo, foi transformado pela Câmara na primeira votação em um seguro total para perdas de receita com ICMS (imposto estadual) e ISS (imposto municipal), com um impacto fiscal bem maior do que o inicial. Desde então, o governo procurou negociar com o Senado um novo texto.

A proposta aprovada no sábado pelos senadores acabou beneficiando o governo estadual que vai receber R$ 119 milhões em recursos livres a mais, dinheiro que poderá ser aplicado em qualquer área do serviço público. No entanto, as prefeituras do Estado vão receber R$ 121 milhões a menos com a alteração feita no fim de semana.

Os R$ 728 milhões em dívidas a serem suspensas voltarão a ser pagas em 2021  são débitos que o Estado e os municípios têm para com a União ou com bancos públicos, como BNDES, Caixa e Banco do Brasil.

* Com informações de Giordany Bozzato, Geraldo Campos Jr e da agência Folhapress