Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enfrentamento ao coronavírus

Senado aprova socorro financeiro da União a Estados e municípios

Governo do ES e municípios capixabas devem receber R$ 2,2 bilhões, mas terão que congelar salários de servidores para ter a ajuda. Texto precisa ser sancionado pelo presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 20:05

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 20:05

Deputados aprovaram projeto de socorro em sessão extraordinária virtual da Câmara dos Deputados
Deputados aprovaram projeto de socorro em sessão extraordinária virtual da Câmara dos Deputados Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (6) o projeto de lei complementar que estabelece um socorro financeiro de quase R$ 125 bilhões pelo governo federal a Estados e municípios para superar as perdas na arrecadação causadas pela pandemia do coronavírus e para auxiliar no enfrentamento da doença. Os senadores mantiveram o texto-base aprovado na Câmara dos Deputados na terça-feira (5).

LEIA MAIS SOBRE O SOCORRO

ES deve desistir de ação no STF por auxílio bilionário da União

Socorro da União ao Estado e a cidades do ES pode chegar a R$ 2,2 bi

Veja quanto cada cidade do ES vai receber de ajuda do governo federal

Congelamento de salários pode atingir mais de 30 mil servidores estaduais no ES

Foram 80 votos favoráveis, ou seja, unanimidade, já que o presidente da sessão não vota. Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O  Senado acatou a inclusão de novos setores que ficarão fora do congelamento de salários de servidores públicos. Além dos profissionais de saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, foram excluídos do congelamento os trabalhadores da educação pública, os servidores de carreiras periciais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social.
Outra novidade aprovada é a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados até 20 de março de 2020 em todo o território nacional. A suspensão será válida até que a União estabeleça o fim do estado de calamidade pública motivado pela pandemia. Veja a votação dos texto-base e dos destaques:

IDAS E VINDAS DO PROJETO E DE VALORES PARA O ES

Desde o início dos debates, os valores estimados para distribuição aos entes foi sofrendo alterações. O projeto inicial, enviado pelo governo, foi transformado pela Câmara na primeira votação em um seguro total para perdas de receita com ICMS (imposto estadual) e ISS (imposto municipal), com um impacto fiscal bem maior do que o inicial. Desde então, o governo procurou negociar com o Senado um novo texto.
A proposta em abril, quando o Planalto começou a negociar com o Senado o projeto de ajuda aos Estados, pretendia dar à administração de Renato Casagrande um alívio de R$ 670 milhões em transferências livres (R$ 215 milhões) e em suspensão de dívidas (R$ 455 milhões). Nos valores, não estavam incluídas as verbas para a saúde. Para as cidades, também seriam entregues R$ 215 milhões em recursos livres.
A proposta aprovada no sábado pelos senadores acabou beneficiando o governo estadual que vai receber R$ 119 milhões em recursos livres a mais, dinheiro que poderá ser aplicado em qualquer área do serviço público. No entanto, as prefeituras do Estado vão receber R$ 121 milhões a menos com a alteração feita no fim de semana.
Os R$ 728 milhões em dívidas a serem suspensas voltarão a ser pagas em 2021  são débitos que o Estado e os municípios têm para com a União ou com bancos públicos, como BNDES, Caixa e Banco do Brasil.

* Com informações de Giordany Bozzato, Geraldo Campos Jr  e da agência Folhapress

Veja Também

Entenda as transformações que o coronavírus provocou no mundo

Distanciamento social será o "novo normal" no pós-coronavírus

Empresas se adaptam para vencer novas ondas de coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados