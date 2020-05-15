Médicos do ES criticam instabilidade no país: 'Indo para o fundo do poço'

Nelson Teich durante apresentação pelo presidente Jair Bolsonaro: ele ficou menos de um mês no cargo Crédito: Marcello Casal/Agencia Brasil

Um dos maiores embates com o ex-ministro era sobre a liberação do uso indiscriminado da cloroquina em pacientes com Covid-19, defendida por Bolsonaro. O medicamento já era usado por alguns médicos, mas o uso é avaliado caso a caso, em uma decisão tomada em conjunto pelo profissional e o paciente. Teich era contra a dosagem em quem sentia os primeiros sintomas da doença.

Para o infectologista Lauro Ferreira Pinto Neto, o uso, indiscriminado ou não da cloroquina, não vai tornar possível o retorno das pessoas aos seus trabalhos e ao convívio social.

"Há uma falsa questão sobre o uso da cloroquina. Os médicos podem continuar usando ao seu critério, explicando os riscos aos pacientes. Agora, ela não vai deter a pandemia, como não está detendo em nenhuma parte do mundo. Uso de cloroquina sem o isolamento social, com as pessoas interagindo, é preocupante. A troca de ministro é uma pena, pois precisamos do esforço de todos e não de disputa política. Essa situação leva o Brasil para o fundo do poço", afirma.

A infectologista Rúbia Miossi destaca que a comunidade médica está dividida quanto ao uso do medicamento. No entanto, a descontinuidade da gestão da Saúde em meio à crise e a dificuldade para o presidente em ouvir pesquisadores traz insegurança para os profissionais.

"Enquanto o presidente se relacionar com seus ministros como se eles fossem meros executores de sua vontade, sem levar em conta referências técnicas, veremos saídas de um após os outros e substituições que geram ainda mais insegurança. Seria hora do presidente ter pessoas que o aconselhem numa direção conciliatória e não na direção do 'falo o que der no pensamento na hora da raiva'", pontua.

MILITARES NO MINISTÉRIO

Professora de Direito, pós-doutora em Saúde Coletiva e doutora em Bioética, Elda Bussinger afirma que a passagem de Teich pelo ministério foi insignificante, já que, na prática, a pasta esteve desde a saída de seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, sob o comando dos militares. Desde que assumiu, ele teve como seu secretário-executivo o general Eduardo Pazuello, que irá comandar interinamente o ministério e é cotado para ser efetivado no cargo.