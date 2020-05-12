Academias são mesmo essenciais? Leitores debatem decreto de Bolsonaro

Mulher malhando na academia: como não desistir do exercício Crédito: Unsplash

O ministro da Saúde, que participava de uma entrevista coletiva no momento em que Bolsonaro anunciou a mudança, foi pego de surpresa ao ser questionado sobre as novas atividades consideradas essenciais. Nelson Teich disse que a pasta não participou das discussões que levaram à inclusão desses setores.

O decreto de Bolsonaro dividiu as opiniões de leitores de A Gazeta. Alguns defendem que as academias podem voltar a funcionar, desde que sejam adotadas medidas sanitárias. Já outros internautas defendem que, mesmo com regras, o risco de contaminação é alto. Confira alguns comentários:

Faço academia e sinto muita falta, mas não é hora para isso... Além da aglomeração existe também a higienização dos aparelhos e pesos. (Fabrício Comarela)

Tem que ser liberado mesmo. Vamos ficar em casa e sermos contaminados ou vamos aprender a nos higienizar e enfrentar o vírus? (Eligio Bonilla)

Dá nada não. Os estudos mostram que o vírus só fica três horas em algumas superfícies. Isso os funcionários das academias vão limpar com aquele álcool diluído com água. E a galera que não toma banho e deixa os equipamentos todos suados e cheio de saliva vão se conscientizar. Vai dar tudo certo. Quem frequenta academia tem histórico de atleta. Não pega a Covid-19. (George Bassul)

O povo não consegue nem levar a toalha para a academia e acha que vai ficar seguro lá dentro! (Mariana Lannes)

Sem falar no álcool 70% deles, que nunca foi 70% e sim 46%. O comércio e as lojas estão enganado os clientes com esse álcool 70% falsificado. (Adriano Sacramento)

Só pra frisar que corpinho sarado e cabelinho escovado ninguém vê em caixão lacrado. (Marcia Facundes)

Entendam uma coisa: academia vai muito além de estética. É saúde, bem-estar e vida. (Edy Fernandes)

Com certeza academia é mais que estética! Mas é inegável que os riscos de contaminação lá são altos! (Carolina Laudares Milagres)

Cara, eu até entendo um pouco a abertura de academias pela atividade física (apesar de que ela pode ser praticada em casa, devido às circunstâncias), mas salão de beleza e barbearia? Bolsonaro tira essas coisas da própria cabeça, não tem fundamento. Em país nenhum isso é serviço essencial... Não sei como as pessoas ainda acham isso lindo e certo. (Layse Morais)

Claro que as academias vão continuar fechadas no ES. Deve ser porque Casagrande não tem nenhum amigo que é dono de academia e por isso vai continuar fechada… (Walber Martins)

Parabéns pela decisão, governador!! Continue firme em suas decisões a respeito do coronavírus, está no caminho certo. (Lívia Bicalho)

Um decreto estadual acima de um federal? Um governador acima do presidente?! Isso vai dar problemas para Casagrande. (Carlos Leonardo Campos)

Não há hierarquia de decreto federal em cima de estadual. Os entes possuem autonomia prevista na Constituição. É o pacto federativo. (Gabriela Otoni)

Pior que academia é quem está em casa se alcoolizando, comendo horrores e com uma vida sedentária! Este, sim, vai morrer rápido! Fora as contas pra pagar!!! (Rose Diogo Haddad)

Academia não é serviço essencial. Deve-se amparar os donos e manter todas fechadas. Faça seu treino em casa! (Raiaq Roos)

O presidente está sem moral. Ele inventa as modas, mas prefeitos e governadores não dão confiança. (Adila Damiani)

O STF já disse faz tempo que a decisão dos Estados e municípios iria ser responsabilidade de governadores e prefeitos. Presidente fez isso já sabendo do tumulto que causaria e sabia que nada iria mudar. (Ray Rios)

Nosso presidente simplesmente fez uma lei com objetivo político, como na maioria das vezes, para dar uma de bem intencionado e colocar outros como os maus! Já sabia que não tinha nenhum valor no momento que o Supremo já falou que são os governadores e até os prefeitos que decidem! (Fineias Tavares Minarini)

Eu gostaria de saber como funcionaria! Sabemos que em lojas o número de pessoas é limitado.Como funcionaria uma academia com vários alunos? Um grupo malha em um determinado horário e outro grupo em outro horário? (Juliano Scamparle)

Acredito que se eles fizerem um rodízio de pessoas por horário poderia pelo menos diminuir o prejuízo. (Washington Schaeffer)

Vamos trabalhar com número menor na sala, em modelo personal. E muitos já até estão optando em não ter aulas coletivas até o cenário melhorar. O número de alunos será menor mesmo... e vamos atender os protocolos estabelecidos, como higienização a cada troca de de horário, só poderão fazer atividade com máscara, fora que será obrigatória levar sua própria garrafa de água para beber água. Quando entrar terá que levar as mãos e usar álcool em gel. (Léia Branca)