Ecoporanga é primeira cidade a decretar 'lockdown' no ES

O prefeito de Ecoporanga, Elias Dal'Col, ao centro, comunicou em vídeo o fechamento completo do comércio na cidade Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ecoporanga

Your browser does not support the audio element. Ecoporanga é a primeira cidade a decretar "lockdown" no ES

Ecoporanga é a primeira cidade do Espírito Santo a decretar "lockdown". O município, localizado no Noroeste do Estado, decretou bloqueio total obrigatório de todos os setores do comércio para evitar a propagação do novo coronavírus, já que houve registro do aumento do número de casos nos últimos dias.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5FM, na tarde desta sexta-feira (15), o secretário municipal de Finanças, Edion dos Santos Almeida, disse ao jornalista Fábio Botacin, que o fechamento vale para todo o comércio, essencial ou não. "Fechar uma parte do comércio e deixar outra parte aberta não ia resolver nada", afirmou o secretário, que detalhou que o bloqueio total terá duração de seis dias, e posteriormente, será avaliada sua manutenção.

O anúncio foi feito pelo prefeito Elias Dal'Col na noite desta quinta-feira (14), na companhia dos secretários de finanças e saúde da cidade. No vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, o prefeito e a equipe municipal explicaram a necessidade do endurecimento na circulação de pessoas por conta do cenário do novo coronavírus na região.

"É angustiante a medida que venho dar a vocês, mas precisamos que toda a população de Ecoporanga nos ajude a combater esse vírus maldito que está assolando o Brasil, o mundo, e que chegou arrasando Ecoporanga. Estamos com 10 casos confirmados e 16 pessoas suspeitas, por isso estamos fechando o comércio por seis dias", explicou o prefeito no vídeo.

Além dos setores do comércio, agências bancárias e igrejas também não poderão receber pessoas pelos próximos dias. A multa, em caso de descumprimento da determinação, pode chegar a R$ 9 mil. Os estabelecimentos terão que funcionar com sistema de entrega a domicílio. A cidade tem 11 casos confirmados e uma morte causada pela Covid-19.

A medida se estende também às feiras livres, o que significa que neste sábado (16), a tradicional que ocorre no mercado municipal não será realizada.

Ecoporanga fica Noroeste capixaba e tem pouco mais de 20 mil habitantes segundo o IBGE Crédito: Divulgação/Prefeitura de ecoporanga

Pelos decretos em vigência no Espírito Santo e pelo mapa de risco para a doença do governo estadual, a cidade pode ter seu funcionamento do comércio normal seguindo as regras de higienização. Porém, os decretos abrem espaço para os municípios tomarem medidas mais restritivas, como Ecoporanga fez.