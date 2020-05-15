Ecoporanga é primeira cidade a decretar 'lockdown' no ES

Ecoporanga é a primeira cidade a decretar "lockdown" no ES
Ecoporanga é a primeira cidade do Espírito Santo a decretar "lockdown". O município, localizado no Noroeste do Estado, decretou bloqueio total obrigatório de todos os setores do comércio para evitar a propagação do novo coronavírus, já que houve registro do aumento do número de casos nos últimos dias.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5FM, na tarde desta sexta-feira (15), o secretário municipal de Finanças, Edion dos Santos Almeida, disse ao jornalista Fábio Botacin, que o fechamento vale para todo o comércio, essencial ou não. "Fechar uma parte do comércio e deixar outra parte aberta não ia resolver nada", afirmou o secretário, que detalhou que o bloqueio total terá duração de seis dias, e posteriormente, será avaliada sua manutenção.
O anúncio foi feito pelo prefeito Elias Dal'Col na noite desta quinta-feira (14), na companhia dos secretários de finanças e saúde da cidade. No vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, o prefeito e a equipe municipal explicaram a necessidade do endurecimento na circulação de pessoas por conta do cenário do novo coronavírus na região.
"É angustiante a medida que venho dar a vocês, mas precisamos que toda a população de Ecoporanga nos ajude a combater esse vírus maldito que está assolando o Brasil, o mundo, e que chegou arrasando Ecoporanga. Estamos com 10 casos confirmados e 16 pessoas suspeitas, por isso estamos fechando o comércio por seis dias", explicou o prefeito no vídeo.
Além dos setores do comércio, agências bancárias e igrejas também não poderão receber pessoas pelos próximos dias. A multa, em caso de descumprimento da determinação, pode chegar a R$ 9 mil. Os estabelecimentos terão que funcionar com sistema de entrega a domicílio. A cidade tem 11 casos confirmados e uma morte causada pela Covid-19.
A medida se estende também às feiras livres, o que significa que neste sábado (16), a tradicional que ocorre no mercado municipal não será realizada.
Pelos decretos em vigência no Espírito Santo e pelo mapa de risco para a doença do governo estadual, a cidade pode ter seu funcionamento do comércio normal seguindo as regras de higienização. Porém, os decretos abrem espaço para os municípios tomarem medidas mais restritivas, como Ecoporanga fez.
Com informações de Fabio Botacin, da Rádio CBN Vitória.