Mapa do Espírito Santo: 11 cidades são de alto risco, 49 de moderado e 18 de baixo risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Nova matriz de risco - o que muda a partir de domingo no ES devido à Covid-19

A nova matriz de risco da Covid-19 anunciada pelo governo do Estado nesta semana passa a valer a partir de domingo (24). Nesse sistema de avaliação da disseminação do novo coronavírus em território capixaba, vários indicadores são cruzados para definir as medidas de restrição necessárias para cada município, conforme o seu desempenho. Um dos componentes que começará a ser considerado na análise é a taxa de isolamento social, cujo percentual ainda está abaixo do recomendado em todo o Espírito Santo

Até o momento, a classificação de risco no Estado tem como referências a taxa de ocupação dos leitos de UTI e a incidência da Covid-19 no município que, então, é dividido em níveis baixo, moderado e alto. A nova fase mantém esses dois indicadores, inclui o percentual de pessoas com mais de 60 anos e confere mais relevância ao distanciamento social praticado nas cidades.

RISCO AMPLIADO

O mapa do Espírito Santo também está com mais municípios apresentando o risco moderado de disseminação do coronavírus. Pela nova matriz, a partir de domingo passará de 22 para 48 o número de cidades que estão a um passo de ter limitação para o funcionamento do comércio e demais atividades. Por conta disso, o governador Renato Casagrande reafirmou a necessidade do isolamento social como ação mais efetiva de controle do avanço da Covid-19 no Estado.