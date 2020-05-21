Os detalhes da nova matriz que pode determinar até lockdown nas cidades

Classificação da nova matriz de risco ampliada do Estado Crédito: Reprodução

Os outros dois modelos, até então usados pelo Estado, consideravam apenas o coeficiente de incidência da Covid-19 (proporção de contaminados em relação à população) e a taxa de ocupação de leitos em cada local. A partir daí, os municípios eram classificados com risco baixo, moderado e alto. A nova matriz inclui a classificação do risco extremo.

"É um modelo mais complexo, que considera diversas variáveis na hora de tomar decisões. A nova matriz dará muita responsabilidade ao cidadãos, porque se eles não colaborarem, o município poderá entrar em um isolamento social mais radical" Renato Casagrande - Governador

Dois fatores serão levados em conta no novo modelo: ameaça e vulnerabilidade. O índice de ameaça poderá ser classificado como leve, moderado, severo ou extremo. Essa variável vai ser cruzada com a vulnerabilidade dos municípios, baseada na ocupação de leitos. Neste caso, o risco poder ser: adequado, alerta, crítico ou plano de crise.

Para calcular o nível de ameaça, serão analisadas quatro variáveis com pesos diferentes, que são: o coeficiente de incidência do vírus (com peso de 50% no cálculo), a taxa de letalidade da doença (20%), o índice de isolamento (20%) e a porcentagem de população acima de 60 anos (10%).

Nova matriz de risco ampliada do Estado para o coronavírus Crédito: Reprodução

O cruzamento dos dados dessas quatro variáveis levarão a um número final, que permitirá classificar o nível de ameaça do coronavírus nos município de leve a extremo.

"Vamos supor que a gente tem um município com coeficiente de incidência baixa do coronavírus. Nesse quesito, ele obtém uma nota e ganha pontos. Mas aí ele tem grande quantidade de mortes e o isolamento é pequeno, perdendo pontos. Se tiver muitas pessoas com mais de 60 anos de idade, a nota cai mais ainda. A partir desses dados, a gente faz uma equação matemática que estabelece o índice de ameaça de cada lugar", explicou Casagrande.

A nova Matriz de Risco vai considerar também a vulnerabilidade dos municípios, que é baseada na taxa de ocupação de leitos de UTI. Atualmente, o Estado possui 69% dos leitos ocupados, o que o coloca numa situação de alerta. Acima de 80%, essa classificação se torna crítica e, ao atingir 91%, entra o plano de crise, o que pode levar ao isolamento total nos municípios.

Nova avaliação da matriz de risco ampliado do Estado Crédito: Reprodução

Todos esses fatores, juntos, definirão se uma cidade está em risco baixo, moderado, alto ou extremo. É esta classificação que determinará quais medidas de restrições serão adotadas nos municípios.

Em caso de alto risco, há alternância no funcionamento do comércio. O caso extremo, uma classificação nova do modelo, pode levar ao "lockdown", que é o isolamento compulsório da população, com fechamento de comércio, proibição de andar em ruas e paralisação total do transporte público.

NOVA CLASSIFICAÇÃO

A partir desse domingo, quando entra em vigor a nova matriz, três municípios que possuíam risco moderado passam a fazer parte do grupo de alto risco: Marataízes, Alfredo Chaves e Afonso Cláudio.

Juntamente com a Grande Vitória, Fundão, Santa Teresa e Presidente Kennedy  que já estavam em alto risco , 11 cidades terão agora que tomar medidas mais restritivas no funcionamento de comércio. A maior parte das cidades capixabas, um total de 45, passa a ter nível moderado de risco. Outras 22 dias permanecem em risco baixo.

Comparativo semanal do mapa de risco do ES Crédito: Reprodução

"A gente pode observar a mudança de coloração dos mapas desde a primeira matriz de risco. Agora, grande parte dos municípios passou para risco moderado, 22 com risco baixo e 11 com risco alto. Claro que, até sexta-feira (22), vamos ter mais dados que poderão tornar um outro município de moderado ou alto risco, mas é importante observar que as ameaças cresceram", declarou Casagrande.

Apesar de não ter nenhum município que se encontre em risco extremo, o governo estadual apresentou uma simulação de como ficaria o cenário nos municípios, caso o Estado alcançasse a taxa de 91% de ocupação dos leitos de UTI. De acordo com Casagrande, seria necessário isolamento total na maior parte do Espírito Santo.

Mapa de risco caso o ES alcance mais de 91% de ocupação de leitos de UTI Crédito: Reprodução